Крістен Стюарт вийшла на червону доріжку в білосніжному образі Chanel (фото)
Давня амбасадорка модного дому рідко "зраджує" його. Зірка "Сутінок" зробила ставку на світлі відтінки та класику.
33-річна американська акторка Крістен Стюарт зʼявилася на Берлінському кінофестивалі-2024. Про це пише Daily Mail.
Зірка "Сутінок" вийшла на червону доріжку для показу німецького фільму Sterben ("Вмираючи").
Крістен була в білому блейзері Chanel без коміра із золотими ґудзиками, останні два з яких вона залишила розстебнутими.
Піджак Chanel у класичному стилі акторка поєднала з білою мініспідницею з колготами в тон та довшою прозорою білою накладкою, яка спадала до колін зірки екрану.
Стюарт доповнила вечірній образ чорними босоніжками на ремінцях та зробила яскравий макіяж.
Sterben ("Вмираючи") — це фільм про стару жінку, яка знаходить свободу після багатьох років життя зі своїм суворим чоловіком. Вийшовши з-під його контролю, жінка виявляє, що всі її тепер уже дорослі діти мали власні проблеми.
На публіці зірка екрану зʼявилася без своєї нареченої, сценаристки Ділан Меєр. Зіркова пара заручилася ще наприкінці 2021 року. Вони час від часу виходять разом у світ.
Нагадаємо, наречена Крістен Стюарт привітала акторку з Днем закоханих 2024.
Також Фокус писав про появу Крістен Стюарт на модному показі в образі Chanel.