Эксперт объяснила, почему Кейт Миддлтон и ее семья часто носят синюю одежду (фото)

Элизабет Холмс считает, что синий — фирменный цвет Кейт. Вся ее семья также использует один и тот же оттенок для публичных выступлений и фотосессий.

Эксперты моды Элизабет Холмс объяснила причину, по которой принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и ее семья предпочитают синий цвет одежды. Она считает, что такой цвет тонко намекает на чувство патриотизма, сообщает Мirror.

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи также неоднократно были замечены на фотографиях в немного разных оттенках синего цвета. По мнению эксперта, такая цветовая координация была задумана и показала, что они — единая семья.

Семья принца Уэльского Фото: Getty

Элизабет Холмс, автор бестселлера New York Times "Ее Королевское Высочество: так много мыслей о королевском стиле", сказала: "Королевская семья всегда очень хорошо понимает, какое послание посылает их одежда. Огромную часть их публичной роли можно увидеть, как сказала королева Елизавета II. Прежде чем кто-либо узнает, какую работу они выполняют, какое дело поддерживают или какое мероприятие посещают, мы видим, во что они одеты. Они это знают и весьма умело этим пользуются".

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Журналисты отмечают, базовая теория цвета предполагает, что синий — это цвет, который символизирует спокойствие и ответственность.

"Для государственных служащих, воспитывающих будущих государственных служащих, такая эстетическая проекция, без сомнения, эстетически привлекательна: в конце концов, монархия — это стабильная преемственность. Кроме того, ношение синего также тонко намекает на чувство патриотизма. Для Кейт синий — это цветовой знак. Я думаю, стоит принять во внимание приверженность Кэтрин синему цвету. Она носила все оттенки синего, от нежного и бледного до темно-синего", — отметила Холмс.

Фото: Getty Images

В публикации также говорится, что семья Уэльсов — мастера оптики и передают тонкие послания в выражениях лиц и одежде. Все они носят черно-красные маки в День памяти, а ранее Кейт Миддлтон "надела украинские цвета" в тонком послании поддержки нашей страны.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Напомним, 18 марта сообщалось, что подруга принцессы Дианы рассказала, что Кейт Миддлтон принесли в жертву в ходе ритуала. Существуют разные версии относительно исчезновения принцессы Уэльской. Официально было заявлено, что Кейт Миддлтон появится на публике не раньше Пасхи.

Кроме этого, 16 марта, Фокус писал о самых популярных версиях пропажи Кейт Миддлтон. Слухи о том, что с ней могло произойти, распространяются по всему миру.