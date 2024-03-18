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Никогда этого не делайте в пост: священник озвучил запреты к Пасхе

Елена Копотий-Шматкова
Фото: 24 Канал | Священник озвучил запреты к Пасхе

Великий пост или еще как его называют пост перед Пасхой — это периоды воздержания, которого придерживаются верующие христианской церкви.

Обычно слово "пост" воспринимают как ограничение в питании, отказ от мяса и продуктов животного происхождения. Однако, на самом деле это не единственное, чего требует пост. Священник украинской православной церкви Иван Верескун рассказал, чего еще стоит придерживаться в этот период.

"Пост — особый период для христианина. Время на обновление души и ее отстранение от действия зла, обретение новых духовных сил. Общая атмосфера поста, богослужений и даже вид храмов — призывает нас к покаянию. Пост НЕ стоит считать диетой для уменьшения веса тела, ведь возможности поста гораздо масштабнее",- сказал священник.

По его словам, в этот период (в 2024 году это с 18 марта по 4 мая), не стоит:

  • предсказывать плохое;
  • негативно высказываться;
  • обсуждать людей;
  • обижаться;
  • тратить время впустую;
  • сравнивать себя с другими;
  • критиковать и осуждать;
  • быть "кисляком";
  • "сидеть" в смартфоне;
  • волноваться;
  • искать виноватых;
  • вредить здоровью;
  • загрязнять окружающую среду;
  • конфликтовать.

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Фото: Getty Images

Зато Иван Верескун рекомендует в великий пост больше уделить внимание добрым вещам и событиям в своей жизни:

  • обращаться к Господу в молитве;
  • молиться за наших защитников;
  • быть благодарным (за все!);
  • делать хорошие поступки;
  • читать Священное Писание;
  • улыбаться;
  • спокойно реагировать на жизнь;
  • говорить "люблю";
  • проводить время с близкими;
  • учиться;
  • оздоравливаться;
  • выражаться хорошо;
  • приобретать полезные привычки;
  • прощать;
  • двигаться;
  • радоваться жизни.

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