Никогда этого не делайте в пост: священник озвучил запреты к Пасхе
Великий пост или еще как его называют пост перед Пасхой — это периоды воздержания, которого придерживаются верующие христианской церкви.
Обычно слово "пост" воспринимают как ограничение в питании, отказ от мяса и продуктов животного происхождения. Однако, на самом деле это не единственное, чего требует пост. Священник украинской православной церкви Иван Верескун рассказал, чего еще стоит придерживаться в этот период.
"Пост — особый период для христианина. Время на обновление души и ее отстранение от действия зла, обретение новых духовных сил. Общая атмосфера поста, богослужений и даже вид храмов — призывает нас к покаянию. Пост НЕ стоит считать диетой для уменьшения веса тела, ведь возможности поста гораздо масштабнее",- сказал священник.
По его словам, в этот период (в 2024 году это с 18 марта по 4 мая), не стоит:
- предсказывать плохое;
- негативно высказываться;
- обсуждать людей;
- обижаться;
- тратить время впустую;
- сравнивать себя с другими;
- критиковать и осуждать;
- быть "кисляком";
- "сидеть" в смартфоне;
- волноваться;
- искать виноватых;
- вредить здоровью;
- загрязнять окружающую среду;
- конфликтовать.
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Зато Иван Верескун рекомендует в великий пост больше уделить внимание добрым вещам и событиям в своей жизни:
- обращаться к Господу в молитве;
- молиться за наших защитников;
- быть благодарным (за все!);
- делать хорошие поступки;
- читать Священное Писание;
- улыбаться;
- спокойно реагировать на жизнь;
- говорить "люблю";
- проводить время с близкими;
- учиться;
- оздоравливаться;
- выражаться хорошо;
- приобретать полезные привычки;
- прощать;
- двигаться;
- радоваться жизни.
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