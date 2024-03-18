Никогда этого не делайте в пост: священник озвучил запреты к Пасхе

Великий пост или еще как его называют пост перед Пасхой — это периоды воздержания, которого придерживаются верующие христианской церкви.

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Обычно слово "пост" воспринимают как ограничение в питании, отказ от мяса и продуктов животного происхождения. Однако, на самом деле это не единственное, чего требует пост. Священник украинской православной церкви Иван Верескун рассказал, чего еще стоит придерживаться в этот период.

"Пост — особый период для христианина. Время на обновление души и ее отстранение от действия зла, обретение новых духовных сил. Общая атмосфера поста, богослужений и даже вид храмов — призывает нас к покаянию. Пост НЕ стоит считать диетой для уменьшения веса тела, ведь возможности поста гораздо масштабнее",- сказал священник.

По его словам, в этот период (в 2024 году это с 18 марта по 4 мая), не стоит:

предсказывать плохое;

негативно высказываться;

обсуждать людей;

обижаться;

тратить время впустую;

сравнивать себя с другими;

критиковать и осуждать;

быть "кисляком";

"сидеть" в смартфоне;

волноваться;

искать виноватых;

вредить здоровью;

загрязнять окружающую среду;

конфликтовать.

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Фото: Getty Images

Зато Иван Верескун рекомендует в великий пост больше уделить внимание добрым вещам и событиям в своей жизни:

обращаться к Господу в молитве;

молиться за наших защитников;

быть благодарным (за все!);

делать хорошие поступки;

читать Священное Писание;

улыбаться;

спокойно реагировать на жизнь;

говорить "люблю";

проводить время с близкими;

учиться;

оздоравливаться;

выражаться хорошо;

приобретать полезные привычки;

прощать;

двигаться;

радоваться жизни.

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