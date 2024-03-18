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Ніколи цього не робіть у піст: священник озвучив заборони до Великодня

Священник озвучив заборони до Великодня
Фото: 24 Канал | Священник озвучив заборони до Великодня

Великий піст або ще як його називають піст перед Великоднем — це періоди стримування, якого дотримуються віряни християнської церкви.

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Зазвичай слово "піст" сприймають як обмеження в харчуванні, відмова від мʼяса та продуктів тваринного походження. Однак, насправді це не єдине чого вимагає піст. Священник української православної церкви Іван Верескун розповів, чого ще варто дотримуватися у цей період.

"Піст — особливий період для християнина. Час на оновлення душі і її відсторонення від дії зла, набуття нових духовних сил. Загальна атмосфера посту, богослужінь і навіть виглду храмів — закликає нас до покаяння. Піст НЕ варто вважати дієтою для зменшення ваги тіла, адже можливості посту набагато масштабніші",- сказав священник.

За його словами, у цей період ( у 2024 році це з 18 березня по 4 травня), не варто:

  • прогнозувати погане;
  • негативно висловлюватись;
  • обоговорювати людей;
  • ображатись;
  • марнувати час;
  • порівнювати себе з іншими;
  • критикувати і засуджувати;
  • бути "кисляком";
  • "сидіти" в смартфоні;
  • хвилюватися;
  • шукати винних;
  • шкодити здоров’ю;
  • забруднювати навколишнє середовище;
  • конфліктувати.

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Фото: Getty Images

Натомість Іван Верескун рекомендує у великий піст більше приділити увагу добрим речам та подіям у своєму житті:

  • звертатись до Господа у молитві;
  • молитись за наших захисників;
  • бути вдячним (за все!);
  • робити хороші вчинки;
  • читати Святе Письмо;
  • посміхатись;
  • спокійно реагувати на життя;
  • говорити "люблю";
  • проводити часу з близькими;
  • навчатися;
  • оздоровлюватися;
  • висловлюватись ГАРНО;
  • набувати корисних звичок;
  • вибачати;
  • рухатись;
  • радіти життю.

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