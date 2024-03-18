Ніколи цього не робіть у піст: священник озвучив заборони до Великодня

Великий піст або ще як його називають піст перед Великоднем — це періоди стримування, якого дотримуються віряни християнської церкви.

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Зазвичай слово "піст" сприймають як обмеження в харчуванні, відмова від мʼяса та продуктів тваринного походження. Однак, насправді це не єдине чого вимагає піст. Священник української православної церкви Іван Верескун розповів, чого ще варто дотримуватися у цей період.

"Піст — особливий період для християнина. Час на оновлення душі і її відсторонення від дії зла, набуття нових духовних сил. Загальна атмосфера посту, богослужінь і навіть виглду храмів — закликає нас до покаяння. Піст НЕ варто вважати дієтою для зменшення ваги тіла, адже можливості посту набагато масштабніші",- сказав священник.

За його словами, у цей період ( у 2024 році це з 18 березня по 4 травня), не варто:

прогнозувати погане;

негативно висловлюватись;

обоговорювати людей;

ображатись;

марнувати час;

порівнювати себе з іншими;

критикувати і засуджувати;

бути "кисляком";

"сидіти" в смартфоні;

хвилюватися;

шукати винних;

шкодити здоров’ю;

забруднювати навколишнє середовище;

конфліктувати.

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Фото: Getty Images

Натомість Іван Верескун рекомендує у великий піст більше приділити увагу добрим речам та подіям у своєму житті:

звертатись до Господа у молитві;

молитись за наших захисників;

бути вдячним (за все!);

робити хороші вчинки;

читати Святе Письмо;

посміхатись;

спокійно реагувати на життя;

говорити "люблю";

проводити часу з близькими;

навчатися;

оздоровлюватися;

висловлюватись ГАРНО;

набувати корисних звичок;

вибачати;

рухатись;

радіти життю.

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