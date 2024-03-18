Проблемы со здоровьем Кейт и Чарльза ІІІ сблизили принца Уильяма и королеву Камиллу, — эксперт

Королевский эксперт Дженни Бонд считает, что проблемы со здоровьем Кейт Миддлтон и короля Великобритании способствовали улучшению отношений между принцем Уильямом и его мачехой.

Королевская семья пережила несколько трудных месяцев из-за многочисленных проблем со здоровьем, но заболевания Кейт Миддлтон и короля Чарльза ІІІ помогли создать прочный союз между их партнерами, принцем Уэльским и королевой Камиллой. Так считает експерт Дженни Бонд, сообщает Мirror.

По ее словам, принц Уильям и королева Камилла "ближе, чем когда-либо", поскольку оба берут на себя дополнительные обязанности. Это произошло после того, как у Чарльза диагностировали рак, а Кейт прошла операцию на брюшной полости. Сейчас оба ухаживают и заботятся о своих половинках.

Улучшение отношений между принцем Уильямом и его мачеха были очень заметны во время посещения службы Вестминстерском аббатстве в честь Дня Содружества 11 марта, где королева-консорт заменила своего супруга. И Кейт, и Чарльз не смогли присутствовать на этом мероприятии. Однако 75-летний монарх обратился с видеообращением к народу, подчеркнув важность единства.

Дженни объяснила, что неудивительно, что Уильям и Камилла продемонстрировали единство. В тот день они были "обязаны" находиться в "гораздо более тесном контакте". На мероприятии принц мило поздоровался с королевой, а затем поцеловал ее в обе щеки. Они улыбались и болтали, стоя бок о бок, перед исполнением государственного гимна.

"Недавние события, очевидно, значительно сблизили Уильяма и Камиллу. Их оставили почти в буквальном смысле нянчить Корону, пока король и принцесса выздоравливают. Их команды будут более тесно сотрудничать, чтобы координировать свою работу и освещать запланированные события", — отметила Бонд.

Эксперт также предположила, что принц Уэльский и королева Камилла могли оказать друг другу своего рода эмоциональную поддержку: "Помимо деловой стороны, я уверена, что они также оказали друг другу эмоциональную помощь. Оба были так обеспокоены этими неожиданными проблемами со здоровьем (Кейт Миддлтон и Чарльза ІІІ — ред.), и я думаю, они делились своими опасениями друг с другом".

Напомним, 18 марта Фокус писал, почему Кейт Миддлтон и ее семья часто носят синюю одежду. Элизабет Холмс считает, что синий — фирменный цвет Кейт. Вся ее семья также использует один и тот же оттенок для публичных выступлений и фотосессий.