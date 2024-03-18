Не только вкус и цвет. Нутрициолог назвала 5 причин включить зелень в рацион

Зелень часто недооценивают, хотя она не менее важна, чем, например, мясо или овощи. Не зря эксперты по питанию советуют ежедневно включать в свой рацион укроп, петрушку, кинзу и другую зелень. Эксклюзивно для Фокуса нутрициолог Оксана Назарук рассказала о том, почему важно употреблять зелень, и как это влияет на ваше здоровье.

В конце многих рецептов часто пишут "украсьте зеленью", делая акцент на том, что это больше элемент декора или яркое пятно на тарелке, но это не так. Зелень может прекрасно дополнить ваш рацион, обогатить его не только вкусом, но и питательными веществами. Петрушка, укроп, кинза, руккола и другая зелень может не только придать вашим блюдам определенный вкус и аромат, но и улучшить здоровье. Нутрициолог, основательница школы осознанного питания Назарук Оксана рассказывает Фокусу чем именно зелень полезна для здоровья, и почему она обязательно должна быть в вашем рационе.

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Богатый питательный состав

Фото: Freepik

Зелень — это общее название для таких растений как укроп, петрушка, руккола, листья салата и другие. Нельзя недооценивать зелень, так как в ней содержатся все необходимые полезные вещества, в том числе девять незаменимых аминокислот.

Состав питательных веществ в зелени может варьироваться в зависимости от вида. Петрушка, кинза, укроп, шпинат и другая зелень являются источниками витаминов А, С, Е и К, витаминов группы В, антиоксидантов, магния, калия, кальция и клетчатки. Петрушку считают самой полезной, так как в ней содержится много витаминов группы В, А, РР, Е, а также бета-каротин, железо, фосфор, кальций, магний, натрий и цинк. Однако укроп — лидер по содержанию кальция (208 мг) и калия (738 мг).

"Например, 30 грамм свежей петрушки содержит 105% от дневной нормы витамина А и 547% от дневной нормы витамина К. Отдельно следует отметить, что зелень — это замечательный источник клетчатки, она содержит в себе низкое количество углеводов и соли", — говорит Оксана Назарук.

Борьба со свободными радикалами

Антиоксиданты, содержащиеся в зелени, предотвращают повреждение клеток молекулами, которые называются свободные радикалы. Для оптимального здоровья важен баланс антиоксидантов и свободных радикалов в организме человека.

Крепкие кости

Фото: Freepik

"Витамин К, который содержится в зелени, важен для здоровья костей. Этот витамин активирует определенные белки, увеличивающие минеральную плотность костей. Таким образом, употребление продуктов с высоким содержанием витамина К, вы снижаете риски переломов. Это особенно актуально для пожилых людей", — отмечает нутрициолог.

Именно витамин К помогает защитить кости от остеопороза и предотвратить воспалительный процесс. Например, укроп содержит кальций и магний, которые крайне важны для здоровья костей, поэтому нужно как можно чаще употреблять этот вид зелени.

Здоровье глаз

Зелень содержит растительные соединения, которые способствуют поддержанию здоровье глаз и снижению рисков возникновения возрастных заболеваний. К примеру петрушка богата такими каротиноидам как лютеин, бета-каротин и зеаксантин, которые защищают глаза и поддерживают здоровье и остроту зрения.

Источник фолиевой кислоты

Фото: Freepik

"Некоторые виды зелени являются источником фолиевой кислоты способствующей снижению развития некоторых видов рака. Крупное исследование с участием более 58 000 человек показало, что высокое потребления фолиевой кислоты связано со снижением рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний на 38%", — отмечает Оксана Назарук.

Нутрициолог отмечает, что зелень легко добавить в свой рацион. Ее можно употреблять свежую или высушенную, добавляя к салатам или салатным соусам/заправкам, в супы, омлеты, овощные рагу и котлеты.

"Добавляйте зелень в маринад для мяса или рыбы. Это придаст пикантный вкус вашему блюду, а также антиоксиданты, содержащиеся в зелени будут нейтрализовать негативный эффект от тех соединений, которые могут образовываться во время приготовление мяса", — советует Оксана Назарук.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.