Рэйчел МакАдамс в стильном наряде посетила премьеру бродвейского спектакля (фото)

Актриса свой лаконичный образ дополнила красивыми украшениями. Рэйчел редко дает интервью и еще реже снимается для глянца.

Канадская актриса Рэйчел МакАдамс выглядела очень стильно на красной дорожке премьеры бродвейского спектакля "Враг народа" в понедельник, 18 марта, сообщает Daily Mail.

45-летняя Рэйчел была одета в длинную темно-синюю кожаную юбку с поясом и темно-синий свитер со средним воротником, длинными рукавами и ребристой вязкой. Свой образ она дополнила черными лаковыми туфлями с ремешком на очень высоких каблуках. На левое запястье МакАдамс надела массивные золотые браслеты с драгоценными камнями. Блестящие темные волосы она уложила в аккуратную прическу, сделав пробор с боку.

Актриса Рэйчел МакАдамс Фото: Getty Images

К актрисе в театре "Круг на площади" присоединились еще несколько звезд, в том числе Мариса Томей, Ребекка Холл и Ф. Мюррей Абрахам.

В классической пьесе Ибсена, получившей хорошие отзывы, в главных ролях снялись Джереми Стронг из "Наследия", а также актеры из "Клана Сопрано" и "Белого лотоса" Майкл Империоли и Виктория Педретти из "Призраков дома на холме".

Рэйчел МакАдамс — бывшая девушка знаменитого актера Райана Гослинга. Она держит подальше от внимания публики свою личную жизнь. Актриса и сценарист Джейми Линден впервые завязали романтические отношения еще в апреле 2016 года. Они редко появляются на публике вместе. В 2018 году канадская знаменитость родила сына, а в 2020 году — дочь.

Актриса Рэйчел МакАдамс Фото: Getty Images

Рэйчел снималась в фильмах "Дрянные девчонки", "Жена путешественника во времени", "Шерлок Холмс: Игра теней", "Евровидение: История огненной саги" и многих других.

А апреле прошлого года Рэйчел МакАдамс снялась для журнала Bustle и рассказала о принятии себя. Звезда попросила, чтобы ее фото почти не обрабатывали, потому что не хотела ничего скрывать.