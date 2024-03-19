Трамп пригрозил принцу Гарри депортацией в случае победы на выборах

Трамп не намерен прощать герцогу Сассекску обмана при получении визы, а также того, что тот "предал королеву".

77-летний кандидат в президенты США Дональд Трамп намекнул, что может депортировать принца Гарри из страны, если выиграет выборы. По его словам, тот не получит "особых привилегий", если он солгал при получении визы об употреблении кокаина, травки и грибов. Об этом он заявил в беседе с телеведущим Найджелом Фаражем в программе GB News

Во время интервью, которое будет полностью транслироваться по британскому телевидению 19 марта, Фараж спросил Трампа, должен ли Гарри пользоваться "особыми привилегиями", если выяснится, что он не сказал правду.

"Нам придется посмотреть, знают ли они что-нибудь о наркотиках, и если он солгал, им придется принять соответствующие меры", — ответил Трамп.

"Соответствующие действия? Что может означать… не оставаться в Америке? – спросил Фараж.

"Можно было подумать, что они знали об этом уже давно", — ответил Трамп.

Ранее политик и бизнесмен заявил, что "не будет защищать" Гарри, потому что тот "предал королеву". Он также заявил, что, если победит на выборах в ноябре, Гарри "останется сам по себе".

Принц Гарри, прибывший в США в 2020 году, в настоящее время живет в особняке Монтесито вместе со своей женой, Меган Маркл и двумя детьми Арчи и Лилибет. В книге мемуаров герцог Сассекский рассказал, что раньше употреблял кокаин, марихуану и психоделические грибы. Он утверждал, что каннабис помог залечить травму, полученную после смерти его матери. По законам США употребление наркотиков обычно является основанием для отклонения заявления на визу.

В феврале 2024 года принц касался темы своего гражданства.

"Американское гражданство – это мысль, которая приходила мне в голову, но определенно не является для меня сейчас приоритетом", – говорил он в интервью программе "Доброе утро, Америка".

Летом прошлого года Министерство внутренней безопасности США (DHS) отклонило требование аналитического центра, чтобы агентство обнародовало визовое заявление принца Гарри после того, как он признался в употреблении наркотиков в своих скандальных мемуарах.

Консервативный аналитический центр Heritage Foundation подал в суд, чтобы настаивать на обнародовании заявления сына короля на получение визы. Но DHS, по-видимому, отклонило запрос фонда.

"Поскольку существуют записи, это ведомство не считает общественный интерес в раскрытии достаточным, чтобы перевесить интересы субъекта конфиденциальности", — написал старший директор DHS Джимми Вулфри в электронном письме.

Ранее Фокус писал, чем принц Гарри и Меган Маркл настроили против себя американцев.