Эксперт объяснила, чем принц Гарри и Меган Маркл настроили против себя американцев
Постоянное нытье, жалобы и нападки на королевскую семью сыграли с Сассексами плохую шутку. В США от них порядком устали.
Планы принца Гарри и Меган Маркл развить успешный бизнес в США, пользуясь своим титулом и принадлежностью к британской королевской семьи продолжают терпеть неудачу. Пара настроила после себя американскую публику тем, что постоянно жаловались в интервью и нападали на своих британских родственников со всевозможными претензиями и обвинениями, пишет The Sun.
Пытаясь начать новую жизнь в США, пара снялась в документальном сериале Netflix, запустила скандальный новый веб-сайт, выпустила книгу и дала взрывные интервью о королевской семье. Стремясь выйти в мир знаменитостей, Сассексы часто появляются на ярких мероприятиях, включая премьеру фильма "Боб Марли: Одна любовь" на Ямайке в январе. Но их заклеймили как "бесчувственных" за то, что они позировали на красной дорожке с премьер-министром Ямайки Эндрю Холнессом, который хочет свергнуть монархию.
Не преминул принц Гарри поэксплуатировать и тему здоровья своего отца, короля Чарльза, который лечится от рака. Он полетел в Великобританию, чтобы встретиться с ним, но беседа продлилась всего 45 минут, после чего монарх уехал со своей женой прочь из Лондона.
По словам писательницы Анджелы Левин, американцы устали от лицемерия Сассексов.
"Я думаю, бесконечные стоны отпугивают американцев, потому что им нравятся предприимчивые люди, а не те, кто обвиняет всех остальных. Им также не нравятся нападения на королевскую семью, особенно потому, что они так любили королеву и восхищались ею", – резюмирует она.
Подтверждением ее слов послужил один из эпизодов мультсериала "Южный парк", который назывался "Всемирный тур по конфиденциальности" и изображал пару, приступившую к рекламной акции для продвижения новой книги принца "Вааа". Их изобразили выходящими из самолета с табличками, на которых было написано: "Мы хотим уединения" и "Хватит на нас смотреть".
После выхода этой серии Меган была очень расстроена и ошеломлена, поскольку ей не понравилось, как их воспринимает американская публика.
"Американцам не нравится их лицемерие, как это видно в "Южном парке". Они говорят, что хотят конфиденциальности, но продолжают появляться на наградах Z-Level только для того, чтобы сфотографироваться. Желая мести, они выбросили свои изменения на ветер. Без пути назад", – уточнила Левин.
О том, что популярность пары продолжает падать, свидетельствуют и социологические опросы. Согласно им, принц Уильям и Кейт Миддлтон остаются самыми уважаемыми членами королевской семьи в то время, как позиции Сассексов ползут вниз.
Ранее Фокус писал, что принц Гарри оказывает давление на Меган Маркл.