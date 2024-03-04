Експертка пояснила, чим принц Гаррі та Меган Маркл налаштували проти себе американців

Постійне скиглення, скарги і нападки на королівську сім'ю зіграли з Сассексами поганий жарт. У США від них добряче втомилися.

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Плани принца Гаррі та Меган Маркл розвинути успішний бізнес у США, користуючись своїм титулом і приналежністю до британської королівської сім'ї продовжують зазнавати невдачі. Пара налаштувала після себе американську публіку тим, що постійно скаржилися в інтерв'ю і нападали на своїх британських родичів зі всілякими претензіями і звинуваченнями, пише The Sun.

Намагаючись почати нове життя в США, пара знялася в документальному серіалі Netflix, запустила скандальний новий вебсайт, випустила книжку і дала вибухові інтерв'ю про королівську сім'ю. Прагнучи вийти у світ знаменитостей, Сассекси часто з'являються на яскравих заходах, включно з прем'єрою фільму "Боб Марлі: Одне кохання" на Ямайці в січні. Але їх затаврували як "нечутливих" за те, що вони позували на червоній доріжці з прем'єр-міністром Ямайки Ендрю Голнесом, який хоче повалити монархію.

Не забув принц Гаррі поексплуатувати і тему здоров'я свого батька, короля Чарльза, який лікується від раку. Він полетів до Великої Британії, щоб зустрітися з ним, але бесіда тривала всього 45 хвилин, після чого монарх поїхав зі своєю дружиною геть із Лондона.

Принц Гаррі та Меган Маркл намагаються не пропускати популярні світські заходи Фото: Getty Images

За словами письменниці Анджели Левін, американці втомилися від лицемірства Сассексів.

"Я думаю, нескінченні стогони відлякують американців, тому що їм подобаються підприємливі люди, а не ті, хто звинувачує всіх інших. Їм також не подобаються напади на королівську сім'ю, особливо тому, що вони так любили королеву і захоплювалися нею", — резюмує вона.

Підтвердженням її слів слугував один з епізодів мультсеріалу "Південний парк", який називався "Всесвітній тур конфіденційністю" і зображував пару, яка розпочала рекламну акцію для просування нової книги принца "Вааа". Їх зобразили такими, що виходять із літака з табличками, на яких було написано: "Ми хочемо усамітнення" і "Досить на нас дивитися".

Після виходу цієї серії Меган була дуже засмучена і приголомшена, оскільки їй не сподобалося, як їх сприймає американська публіка.

"Американцям не подобається їхнє лицемірство, як це видно в "Південному парку". Вони кажуть, що хочуть конфіденційності, але продовжують з'являтися на нагородах Z-Level тільки для того, щоб сфотографуватися. Бажаючи помсти, вони викинули свої зміни на вітер. Без шляху назад", — уточнила Левін.

Про те, що популярність пари продовжує падати, свідчать і соціологічні опитування. Згідно з ними, принц Вільям і Кейт Міддлтон залишаються найповажнішими членами королівської сім'ї, тоді як позиції Сассексів повзуть вниз.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі чинить тиск на Меган Маркл.