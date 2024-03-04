Експертка пояснила, чим принц Гаррі та Меган Маркл налаштували проти себе американців
Постійне скиглення, скарги і нападки на королівську сім'ю зіграли з Сассексами поганий жарт. У США від них добряче втомилися.
Плани принца Гаррі та Меган Маркл розвинути успішний бізнес у США, користуючись своїм титулом і приналежністю до британської королівської сім'ї продовжують зазнавати невдачі. Пара налаштувала після себе американську публіку тим, що постійно скаржилися в інтерв'ю і нападали на своїх британських родичів зі всілякими претензіями і звинуваченнями, пише The Sun.
Намагаючись почати нове життя в США, пара знялася в документальному серіалі Netflix, запустила скандальний новий вебсайт, випустила книжку і дала вибухові інтерв'ю про королівську сім'ю. Прагнучи вийти у світ знаменитостей, Сассекси часто з'являються на яскравих заходах, включно з прем'єрою фільму "Боб Марлі: Одне кохання" на Ямайці в січні. Але їх затаврували як "нечутливих" за те, що вони позували на червоній доріжці з прем'єр-міністром Ямайки Ендрю Голнесом, який хоче повалити монархію.
Не забув принц Гаррі поексплуатувати і тему здоров'я свого батька, короля Чарльза, який лікується від раку. Він полетів до Великої Британії, щоб зустрітися з ним, але бесіда тривала всього 45 хвилин, після чого монарх поїхав зі своєю дружиною геть із Лондона.
За словами письменниці Анджели Левін, американці втомилися від лицемірства Сассексів.
"Я думаю, нескінченні стогони відлякують американців, тому що їм подобаються підприємливі люди, а не ті, хто звинувачує всіх інших. Їм також не подобаються напади на королівську сім'ю, особливо тому, що вони так любили королеву і захоплювалися нею", — резюмує вона.
Підтвердженням її слів слугував один з епізодів мультсеріалу "Південний парк", який називався "Всесвітній тур конфіденційністю" і зображував пару, яка розпочала рекламну акцію для просування нової книги принца "Вааа". Їх зобразили такими, що виходять із літака з табличками, на яких було написано: "Ми хочемо усамітнення" і "Досить на нас дивитися".
Після виходу цієї серії Меган була дуже засмучена і приголомшена, оскільки їй не сподобалося, як їх сприймає американська публіка.
"Американцям не подобається їхнє лицемірство, як це видно в "Південному парку". Вони кажуть, що хочуть конфіденційності, але продовжують з'являтися на нагородах Z-Level тільки для того, щоб сфотографуватися. Бажаючи помсти, вони викинули свої зміни на вітер. Без шляху назад", — уточнила Левін.
Про те, що популярність пари продовжує падати, свідчать і соціологічні опитування. Згідно з ними, принц Вільям і Кейт Міддлтон залишаються найповажнішими членами королівської сім'ї, тоді як позиції Сассексів повзуть вниз.
Раніше Фокус писав, що принц Гаррі чинить тиск на Меган Маркл.