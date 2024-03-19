140-килограммовая певица Лиззо заявила, что хочет стать супермоделью

Артистка всегда пропагандировала бодипозитив и даже рекламировала нижнее белье.

35-летняя американская певица Мелисса Вивиан Джефферсон, больше известная публике под сценическим именем Лиззо, заявила своим 12,2 млн подписчиков в Instagram, что хочет быть супермоделью, и опубликовала несколько снимков.

На фото она позирует в темно-сером жакете поверх белой футболки, широких голубіх джинсах и белых остроносых туфлях. В качестве аксессуаров артистка использовала пару винтажных солнцезащитных очков и сумочку в форме кролика.

Отличительным элементом в ее образе являются маленькие черные усики, которые она себе пририсовала.

Ее пост набрал свыше 34 тысяч лайков, а фанаты обрадовались таким мечтам знаменитости, написав, что ей давно пора на подиум.

Лиззо, вес которой составляет 140 килограммов, всегда пропагандировала бодипозитив и никогда не стеснялась выступать на сцене в облегающих комбинезонах. Более того, она часто публикует в соцсети снимки, где запечатлена в нижнем белье.

Исполнительница недавно даже обнажила ягодицы в рекламном снимке своего бренда одежды Yitty.

В прошлом году три бывшие танцовщицы Лиззо обвинили ее в бодишейминге и домогательствах, а также подали на нее в суд, из-за чего артистку, которая сама страдала от комплексов из-за лишнего веса, захейтили в соцсетях. От нее отвернулись многие друзья.

Опровергшая все обвинения знаменитость решила, что одних оправданий мало, и заявила о намерении подать встречный иск против Кристалл Уильямс, Ноэль Родригес и Арианны Дэвис

Недавно звезда заявила, что она "почти готова снова стать нормальным человеком… быть открытой… любить людей и доверять им… пытаться завести новых друзей… продолжать жить".

Лиззо пообещала написать новую музыку, чтобы рассказать о своей боли и радости.

Ранее Фокус писал, что Бейонсе внезапно поддержала Лиззо, а номинантка на "Оскар" назвала ее хулиганкой.