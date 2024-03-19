Князь и княгиня Монако вышли вместе в свет (фото)

Княгиня Шарлен продемонстрировала черно-белый элегантный наряд. Супруги посетили Францию.

Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен вместе вышли в свет. Снимками делится аккаунт монаршей семьи в Instagram.

Супруги посетили регион Эльзас во Франции.

"В рамках торжеств по случаю 700-летия брака Жоан де Ферретт с Альбером II Габсбургским", — отметили представители королевской семьи.

Князя Альбера II и княгиню Шарлен приветствовала мэр Фельдбаха госпожа Сильви Ренгер, чтобы официально открыть доску муниципалитета "Исторические места Гримальди Монако" и открыть церковь Сен-Жак.

Для визита в Эльзас жена князя Монако выбрала длинное молочное пальто, которое сочетала с черным гольфом и брюками. На ногах мамы двоих детей были черные ботинки на каблуках.

Между тем князь Альбер II традиционно продемонстрировал синий деловой костюм, темное пальто с белой рубашкой и галстуком.

Князь и княгиня Монако

Супруги воспитывают двоих детей. Жак и Габриэлла родились в декабре 2014 года. Их отец — князь Монако. Мама — бывшая пловчиха. Пара познакомилась на спортивных соревнованиях в 2000 году. Через 11 лет они поженились.

Дети князя Альбера II и княгини Шарлен Фото: jazmingrimaldi/Instagram

Напомним, княгиня Монако вышла на публику в деловом брючном костюме.

Также Фокус писал о сходстве княгини Монако и Грейс Келли.