Помог выбрать ей имя: что известно об отношениях Чарльза ІІІ с племянницей Зарой (фото)

Зара Тиндалл не имеет королевского титула и не выполняет общественные обязанности, но ее регулярно видят на торжествах королевской семьи. С королем ее очень сближает любовь к скачкам.

Дочь принцессы Анны Зара Тиндалл с самого рождения разделяла особую связь со своим дядей королем Великобритании Чарльзом ІІІ, сообщает Еxpress.

Как член королевской семьи, Зара часто посещала публичные мероприятия, на которых присутствовал монархом. Они всегда демонстрировали очень теплые отношения.

Зара Тиндалл и король Чарльзом ІІІ Фото: Getty Images

Эксперт по языку тела Джуди описывает связь между дядей и племянницей как одну из "самых приятных и доброжелательных" в королевской семье.

Подобная нежность и привязанность произошли много лет назад ведь Чарльз сыграла роль в выборе имени Зары. Принцесса Анна, мать Зары и сестра Чарльза, ранее вспоминала: "Ребенок появился на свет довольно неожиданно и мой брат подумал, что Зара – подходящее для нее имя".

Зара Тиндалл и король Чарльзом ІІІ Фото: Getty Images

Греческое имя Зара означает "яркий, как рассвет". Видимо при выборе имени для племянницы сказалась любовь короля Чарльза ІІІ к истории и литературе.

Известно также, что у монарха очень хорошие отношения со своей сестрой, которая на два года младше его и считается одной из его доверенных лиц.

Зара заявляла, что она счастлива, так как ее мать принцесса Анна не заставила ее и брата Питера работать членами королевской семьи. Сестра короля не наделила титулами своих детей, поэтому они в жизни могли делать все по-своему, могли выбрать свой жизненный путь.

Зара Тиндалл и король Чарльзом ІІІ Фото: Getty Images

Зара известна как один из двух членов британской королевской семьи, участвовавших в Олимпийских играх. 31 июля 2012 стала обладательницей серебряной медали на состязаниях по конному спорту на летней Олимпиаде 2012 года в Лондоне.

Дочь принцессы Анны Зара Тиндалл Фото: Getty Images

Король Великобритании в молодости увлекался поло. Журналисты предполагают, что любовь к спорту также очень сближает Чарльза и его племянницу. Их можно часто увидеть скачках, таких как Королевский Аскот и Фестиваль в Челтнеме.

Зара Тиндалл и король Чарльзом ІІІ Фото: Getty Images

Напомним, 23 декабря сообщалось, что племянница Чарльза III появилась на публике в элегантном и стильном пальто. Зара Тиндалл в последнее время выбирает наряды, которые подчеркивают ее фигуру.