Зара Тиндалл рассказала о решении принцессы Анны не давать ей королевский титул (фото)

В отличие от своих кузенов принцессы Беатрис и принцессы Евгении, Зара не принцесса, как и ее брат Питер не принц. Зара благодарна за это своей матери.

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Племянница короля Карла ІІІ Зара Тиндалл откровенно рассказала о решении принцессы Анны не давать ей королевский титул. Мать троих детей и ее муж Майк, которые живут в поместье принцессы Анны Гэткомб-Парк в Глостершире, дали интервью бывшему игроку в регби Робу Берроу в его подкасте Total Sport, сообщает Еxpress.

Во время интервью Зара заявила, что она счастлива, что ее мать принцесса Анна не заставила ее и брата Питера работать членами королевской семьи.

Зара Тиндалл c матерью принцессой Анной Фото: instagram.com/zara_tindall

Она объяснила: "С моей точки зрения, мне, очевидно, очень повезло, что моя мать не дала нам никаких титулов, поэтому я очень благодарна ей за это. Нам очень повезло, что нам удалось сделать это немного по-своему. В моей семье также есть отличная трудовая этика, которую, я надеюсь, они мне привили, и она сохраняется по сей день. Надеюсь, мы сможем передать это нашим детям".

В 1977 году, когда у принцессы Анны родился сын Питер, она и ее тогдашний муж Марк Филипс решили не давать своим детям титулы Ее Королевского Высочества. Они хотели подарить им как можно более нормальное детство.

Что известно о Заре Тиндалл

Зара Энн Элизабет Тиндалл (в девичестве Филлипс) — член британской королевской семьи, второй ребенок и единственная дочь принцессы Анны и ее первого мужа, капитана Марка Филлипса. Родилась 15 мая 1981 года в Лондоне. Она — старшая внучка королевы Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского. На момент своего рождения была на 6-м месте в линии наследования трона. В настоящее время находится на 21-м месте. У нее есть старший брат Питер Филлипс, 1977 года рождения.

Замужем за бывшим капитаном сборной Англии по регби-15 Майком Тиндаллом. Пара воспитывает троих детей — двоих дочерей и сына.

Зара Тиндалл, Майк Тиндаллал и принцесса Анна Фото: instagram.com/zara_tindall

Зара известна как один из двух членов британской королевской семьи, участвовавших в Олимпийских играх. 31 июля 2012 стала обладательницей серебряной медали на состязаниях по конному спорту на летней Олимпиаде 2012 года в Лондоне.

Зара Тиндалл Фото: Getty Images

Ее мать — принцесса Анна — выступала в соревнованиях по конному спорту на Олимпиаде 1976 в Монреале и заняла 24-е место в личном первенстве по троеборью.

Ранее, 3 октября, сообщалось, что Майк и Зара Тиндалл провели романтический уикенд в Риме. Единственная дочь принцессы Анны и ее супруг женаты уже 12 лет.