Зара Тіндалл розповіла про рішення принцеси Анни не давати їй королівський титул (фото)

На відміну від своїх кузенів принцеси Беатріс і принцеси Євгенії, Зара не принцеса, як і її брат Пітер не принц. Зара вдячна за це своїй матері.

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Племінниця короля Карла ІІІ Зара Тіндалл відверто розповіла про рішення принцеси Анни не давати їй королівський титул. Мати трьох дітей та її чоловік Майк, які живуть у маєтку принцеси Анни Геткомб-Парк у Глостерширі, дали інтерв'ю колишньому гравцеві в регбі Робу Берроу в його подкасті Total Sport, повідомляє Еxpress.

Під час інтерв'ю Зара заявила, що вона щаслива, що її мати принцеса Анна не змусила її і брата Пітера працювати членами королівської сім'ї.

Зара Тіндалл із матір'ю принцесою Анною Фото: instagram.com/zara_tindall

Вона пояснила: "З моєї точки зору, мені, очевидно, дуже пощастило, що моя мати не дала нам жодних титулів, тому я дуже вдячна їй за це. Нам дуже пощастило, що нам вдалося зробити це трохи по-своєму. У моїй родині також є чудова трудова етика, яку, я сподіваюся, вони мені прищепили, і вона зберігається донині. Сподіваюся, ми зможемо передати це нашим дітям".

1977 року, коли у принцеси Анни народився син Пітер, вона та її тодішній чоловік Марк Філіпс вирішили не давати своїм дітям титули Її Королівської Високості. Вони хотіли подарувати їм якомога нормальніше дитинство.

Що відомо про Зару Тіндалл

Зара Енн Елізабет Тіндалл (у дівоцтві Філліпс) — член британської королівської сім'ї, друга дитина і єдина дочка принцеси Анни та її першого чоловіка, капітана Марка Філліпса. Народилася 15 травня 1981 року в Лондоні. Вона — старша внучка королеви Єлизавети II і принца Філіпа, герцога Единбурзького. На момент свого народження була на 6-му місці в лінії успадкування трону. Наразі перебуває на 21-му місці. У неї є старший брат Пітер Філліпс, 1977 року народження.

Одружена з колишнім капітаном збірної Англії з регбі-15 Майком Тіндаллом. Пара виховує трьох дітей — двох доньок і сина.

Зара Тіндалл, Майк Тіндаллал і принцеса Анна Фото: instagram.com/zara_tindall

Зара відома як один із двох членів британської королівської сім'ї, які брали участь в Олімпійських іграх. 31 липня 2012 року стала володаркою срібної медалі на змаганнях з кінного спорту на літній Олімпіаді 2012 року в Лондоні.

Зара Тіндалл Фото: Getty Images

Її мати — принцеса Анна — виступала у змаганнях з кінного спорту на Олімпіаді 1976 року в Монреалі і посіла 24-те місце в особистій першості з триборства.

Раніше, 3 жовтня, повідомлялося, що Майк і Зара Тіндалл провели романтичний вікенд у Римі. Єдина дочка принцеси Анни та її чоловік одружені вже 12 років.