Майк і Зара Тіндалл провели романтичний вікенд у Римі

Єдина дочка принцеси Анни та її чоловік одружені вже 12 років.

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Майк і Зара Тіндалл разом провели вихідні в Римі, Італія, після того, як по телебаченню показали реаліті-шоу зірки регбі. Подружжя, батьки дев'ятирічної Мії, п'ятирічної Олени та дворічного Лукаса, великі шанувальники гольфу і прилетіли до італійської столиці, щоб подивитися Кубок Райдера. Про це пише Hello Magazine.

42-річна Зара і 44-річний Майк вбралися у футболки та бейсболки і чудово провели час, вболіваючи за своїх фаворитів.

Майк Тіндалл

У підсумку збірна Європи відсвяткувала перемогу над збірною США в заміському гольф-клубі Marco Simone.

Легенда регбі Майк, який пішов зі спорту 2014 року, у травні провів щорічний день збору коштів ISPS HANDA Mike Tindall Celebrity Golf Classic для The Cure Parkinson's Trust і Фонду Метта Гемпсона.

Тоді ж він розповів в інтерв'ю, що його дружина зацікавилася гольфом.

"Цього року Зара зайнялася гольфом у гольф-академії Слінгсбі, але вона також відмінно справляється зі збором грошей. Ну а мій гольф трохи схожий на погоду — він мінливий, але мені він дуже подобається, і це чудовий спосіб провести час із друзями", — зізнався Майк.

Поїздка Майка і Зари сталася відразу після того, як на ITV вийшов серіал Майка "Великі шоломи", що складається з двох частин.

У ньому розповідається про те, як члени збірної Англії з регбі, яка перемогла 2003 року, возз'єдналися, щоб підготувати команду ув'язнених для змагань проти збірної Австралії з регбі.

Майк і Зара відомі тим, що хоч вони і члени королівської сім'ї, але через відсутність титулів ведуть більш спокійне і розмірене життя.

Говорячи про одруження з донькою королівської принцеси, Майк сказав: "Усі думають, що просто одружитися із Зорею — значить, усе добре і модно... Але це не скасовує того факту, що тобі потрібна робота. А це не так-то просто, розумієш — ти повністю інтегруєшся в регбі, це стає твоїм способом життя, а потім ти йдеш із команди, і цього більше немає".

Майк і Зара Тіндалл Фото: Getty Images

Він розповів, що йому знадобився рік, перш ніж зрозуміти, чим він хоче і буде займатися.

Після завершення кар'єри Тіндалл зайнявся підприємницькою та благодійною діяльністю: він керує компанією Kimble Trading Ltd., а також є патроном благодійних організацій Rugby for Heroes і Cure Parkinson's Trust.

У нещодавньому інтерв'ю Майк зізнався, що його бабуся була проти одруження на Зорі. Вона навіть хотіла, щоб він скасував весілля.