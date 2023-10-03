Майк и Зара Тиндалл провели романтический уикенд в Риме

Единственная дочь принцессы Анны и ее супруг женаты уже 12 лет.

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Майк и Зара Тиндалл вместе провели выходные в Риме, Италия, после того, как по телевидению показали реалити-шоу звезды регби. Супруги, родители девятилетней Мии, пятилетней Лены и двухлетнего Лукаса, большие поклонники гольфа и прилетели в итальянскую столицу, чтобы посмотреть Кубок Райдера. Об этом пишет Hello Magazine.

42-летняя Зара и 44-летний Майк нарядились в футболки и бейсболки и отлично провели время, болея за своих фаворитов.

Майк Тиндалл

В итоге сборная Европы отпраздновала победу над сборной США в загородном гольф-клубе Marco Simone.

Легенда регби Майк, ушедший из спорта в 2014 году, в мае провел ежегодный день сбора средств ISPS HANDA Mike Tindall Celebrity Golf Classic для The Cure Parkinson's Trust и Фонда Мэтта Хэмпсона.

Тогда же он рассказал в интервью, что его супруга заинтересовалась гольфом.

"В этом году Зара занялась гольфом в гольф-академии Слингсби, но она также отлично справляется со сбором денег. Ну а мой гольф немного похож на погоду – он изменчив, но мне он очень нравится, и это отличный способ провести время с друзьями", — признался Майк.

Поездка Майка и Зары произошла сразу после того, как на ITV вышел сериал Майка "Большие шлемы", состоящий из двух частей.

В нем рассказывается о том, как члены сборной Англии по регби, победившей в 2003 году, воссоединились, чтобы подготовить команду заключенных для соревнований против сборной Австралии по регби.

Майк и Зара известны тем, что хоть они и члены королевской семьи, но из-за отсутствия титулов, ведут более спокойную и размеренную жизнь.

Говоря о женитьбе на дочке королевской принцессы, Майк сказал: "Все думают, что просто жениться на Заре — значит, все хорошо и модно… Но это не отменяет того факта, что тебе нужна работа. А это не так-то просто, понимаешь — ты полностью интегрируешься в регби, это становится твоим образом жизни, а потом ты уходишь из команды, и этого больше нет".

Майк и Зара Тиндалл Фото: Getty Images

Он рассказал, что ему понадобился год, прежде чем понять, чем он хочет и будет заниматься.

После завершения карьеры Тиндалл занялся предпринимательской и благотворительной деятельностью: он руководит компанией Kimble Trading Ltd., а также является патроном благотворительных организаций Rugby for Heroes и Cure Parkinson’s Trust.

В недавнем интервью Майк признался, что его бабушка была против женитьбы на Заре. Она даже хотела, чтобы он отменил свадьбу.