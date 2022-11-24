Бабушка Майка Тиндалла была против его женитьбы на внучке британской королевы

Пара поженилась в июле 2011 года.

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Королевской семье Великобритании вряди ли есть пара более влюбленная и харизматичная, чем Майк и Зара Тиндалл. Родители троих детей, они, даже спустя более 10 лет после свадьбы не скрывают друг к другу чувств и не стесняются демонстрировать их на публике. Однако мало кто знает, что изначально родственники Майка были не в восторге от его планов жениться на дочери принцессы Анны, матерью которой была Елизавета II, пишет Hello.

В частности, речь идет о бабушке Майка по материнской линии. Об этом в одном из интервью рассказал сам Майк и его отец.

"Он начал играть за Англию в 2000 году, и вскоре он встретился и переехал к Заре. Мама Линды (матери Майка) была категорически против и настаивала на отмене свадьбы. Но с самого начала вся семья была просто прекрасна. Мы ходили в пятницу вечером, чтобы посмотреть матч. Иногда мы все ходили пообедать с мамой Зары в воскресенье, прежде чем идти домой. Мы также проводили довольно много времени с ее отцом. Гарри часто был рядом, наблюдая за регби, поэтому медленно и тихо мы встречались со всеми – и так это продолжалось в течение нескольких лет. Мама Линды умерла до того, как она смогла встретить Зару, но я знаю, что она любила бы ее так же сильно, как и мы, потому что они с Майком идеально подходят друг другу. Что один начинает, другой заканчивает; они фантастические команда, – вспоминал мужчина.

У Майка и Зары подрастают трое детей – 8-летняя Миа, 4-летняя Лена и годовалый Лукас, которого миссис Тиндалл родила на полу в ванной. Пара считается одной из самых медийных и даже заключает рекламные контракты. зрабатывая неплохие деньги. Например, Зара стала лицом бренда спортивной одежды.