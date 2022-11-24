Бабуся Майка Тіндолла була проти його одруження з онукою британської королеви

Пара одружилася у липні 2011 року.

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Королівській родині Великобританії навряд чи є пара закоханіша і харизматичніша, ніж Майк і Зара Тіндолл. Батьки трьох дітей, вони, навіть понад 10 років після весілля не приховують одне до одного почуттів і не соромляться демонструвати їх на публіці. Однак мало хто знає, що спочатку родичі Майка були не в захваті від його планів одружитися з дочкою принцеси Анни, матір'ю якої була Єлизавета II, пише Hello.

Зокрема йдеться про бабусю Майка по материнській лінії. Про це в одному з інтерв'ю розповів сам Майк та його батько.

"Він почав грати за Англію у 2000 році, і незабаром він зустрівся і переїхав до Зари. Мама Лінди (матері Майка) була категорично проти і наполягала на скасуванні весілля. Але з самого початку вся родина була просто прекрасна. Ми ходили в п'ятницю ввечері, щоб подивитися матч. Інколи ми всі ходили пообідати з мамою Зари в неділю, перш ніж йти додому, ми також проводили досить багато часу з її батьком. Мама Лінди померла до того, як вона змогла зустріти Зару, але я знаю, що вона любила б її так само сильно, як і ми, тому що вони з Майком ідеально підходять одне одному. Що один починає, то інший закінчує, вони фантастична команда", — згадував чоловік.

У Майка та Зари підростають троє дітей — 8-річна Міа, 4-річна Лена та однорічний Лукас, якого місис Тіндолл народила на підлозі у ванній кімнаті. Пара вважається однією з наймедійніших і навіть укладає рекламні контракти, заробляючи непогані гроші. Наприклад, Зара стала обличчям бренду спортивного одягу.