Зара Тіндалл, онука королеви Єлизавети II, стала обличчям бренду спортивного одягу
41-річна Зара Тіндалл, дочка принцеси Анни, знялася для бренду Musto.
Дочка принцеси Анни, Зара Тіндалл позувала для атмосферної рекламної кампанії бренду дорогого спортивного одягу Musto. Про це пише Daily Mail.
Musto виробляє одяг для вітрильного спорту й активного відпочинку, і з цим брендом королівська родина вже давно співпрацює.
Зара Тіндалл позувала на тлі типового англійського пейзажу, неподалік від її маєтку в Глостерширі, і демонструвала затишний темно-синій пуховик, скомбінувавши його з теплим светром і чоботами для прогулянок, які так люблять у англійських селах.
Декілька днів тому стало відомо, що чоловік Зари Тіндалл, колишній гравець збірної Англії з регбі, підписав контракт на участь у телевізійному шоу "Я — знаменитість".
Майк Тіндал став першим членом королівської родини, який братиме участь у подібному шоу. Компанію йому в австралійських джунглях складуть співак Бой Джордж, комік Шонн Волш і ді-джей Кріс Мойлс.
Відомо, що рішення брати участь у шоу Тіндалл ухвалив самостійно й дозволу в короля Карла не питав.
За чутками, він отримає 150 тисяч доларів за участь у зйомках.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про тих, хто був близьким із покійною королевою Єлизаветою. Мати Зари Тіндалл, принцеса Анна, входила в ближнє коло подруг, стосунки королеви з якими можна було б назвати "близькими та сповненими довіри".