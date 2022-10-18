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Стиль життя

Зара Тіндалл, онука королеви Єлизавети II, стала обличчям бренду спортивного одягу

Зара Тіндалл, дочка принцеси анни, онука королеви єлизавети
Фото: Musto | Зара Тіндалл стала зіркою рекламного кампейну

41-річна Зара Тіндалл, дочка принцеси Анни, знялася для бренду Musto.

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Дочка принцеси Анни, Зара Тіндалл позувала для атмосферної рекламної кампанії бренду дорогого спортивного одягу Musto. Про це пише Daily Mail.

Musto виробляє одяг для вітрильного спорту й активного відпочинку, і з цим брендом королівська родина вже давно співпрацює.

Зара Тіндалл, дочка принцеси анни, онука королеви єлизавети Fullscreen
Зара Тіндалл стала зіркою рекламного кампейну
Фото: Musto
Зара Тіндалл, дочка принцеси анни, онука королеви єлизавети Fullscreen
Зара Тіндалл стала зіркою рекламного кампейну
Фото: Musto

Зара Тіндалл позувала на тлі типового англійського пейзажу, неподалік від її маєтку в Глостерширі, і демонструвала затишний темно-синій пуховик, скомбінувавши його з теплим светром і чоботами для прогулянок, які так люблять у англійських селах.

Зара Тіндалл, дочка принцеси анни, онука королеви єлизавети Fullscreen
Внучка королеви Єлизавети позувала біля свого маєтку
Фото: Musto

Декілька днів тому стало відомо, що чоловік Зари Тіндалл, колишній гравець збірної Англії з регбі, підписав контракт на участь у телевізійному шоу "Я — знаменитість".

Майк Тіндал став першим членом королівської родини, який братиме участь у подібному шоу. Компанію йому в австралійських джунглях складуть співак Бой Джордж, комік Шонн Волш і ді-джей Кріс Мойлс.

Відомо, що рішення брати участь у шоу Тіндалл ухвалив самостійно й дозволу в короля Карла не питав.

Зара Тіндалл, дочка принцеси анни, онука королеви єлизавети Fullscreen
Зара Тіндалл для Musto
Фото: Musto

За чутками, він отримає 150 тисяч доларів за участь у зйомках.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про тих, хто був близьким із покійною королевою Єлизаветою. Мати Зари Тіндалл, принцеса Анна, входила в ближнє коло подруг, стосунки королеви з якими можна було б назвати "близькими та сповненими довіри".