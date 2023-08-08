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Стиль жизни

Зара Тиндалл держит за руку двухлетнего сына Лукаса на редком снимке (фото)

Зара Тиндалл дети, Зара Тиндалл сын, Лукас Тиндалл, Зара Тиндалл муж, Зара Тиндалл и Майк Тиндалл, дочь принцессы Анны
Фото: Getty Images | Зара Тиндалл

Внучка покойной королевы Елизаветы наслаждается сладким моментом матери и сына.

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Дочь принцессы Анны, 42-летняя Зара Тиндалл, выглядела как любая другая мама, когда наслаждалась семейной прогулкой на фестивале британского троеборья Magic Millions. Об этом пишет Hello.

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В перерывах между соревнованиями мама троих детей была замечена на прогулке со своими детьми — 9-летней Мией, 5-летней Леной и 2-летним Лукасом. Мероприятие состоялось в поместье принцессы Анны в Гэткомб-парке, где в настоящее время проживают Тиндаллы.

Зара, которая была одета для дождливой погоды в темно-синюю удлиненную ветровку, белые штаны и резиновые сапоги Le Chameau X Fairfax & Favor, держалась за руки со своим младшим ребенком Лукасом, когда они осматривали трибуны.

Малыш, родившийся дома в марте 2021 года, был одет в водонепроницаемый костюм с принтом в виде листьев от Toastie. Лукас улыбался, держа маму за руку, когда прыгал на батуте.

К детям Тиндалл присоединились на фестивале их двоюродные сестры — 12-летняя Саванна и 11-летняя Исла Филлипс. Их отец Питер является директором мероприятия, а его отец, капитан Марк Филлипс, является курс-дизайнером.

Ранее Фокус писал, что Зара Тиндалл приняла участие в конных соревнования в рамках фестиваля британского троеборья Magic Millions.