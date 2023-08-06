Дочь принцессы Анны приняла участие в конных соревнованиях (фото)

Зару Тиндалл пришли поддержать мать и отчим.

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42-летняя Зара Тиндалл посетила первый день фестиваля британского троеборья Magic Millions в парке Гэткомб в Глостершире, Англия. Она приняла участие в конкурсе по прыжкам с трамплина. Об этом пишет People.

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Несмотря на дождливую и ветреную погоду, Зара, завоевавшая серебряную медаль в троеборье на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, была полностью сосредоточена на предстоящих соревнованиях. Наездница надела белые брюки, непромокаемую темно-синюю куртку с логотипом Land Rover и черные кожаные ботинки для верховой езды.

Зару, которая занимает 21-е место в очереди на британский престол, поддерживали ее мать, принцесса Анна, и отчим, вице-адмирал сэр Тимоти Джеймс Гамильтон Лоуренс.

Трехдневное соревнование — это действительно семейное мероприятие: оно проводится не только в поместье дома принцессы Анны в Гэткомб-парке, но и ее сын, Питер Филлипс, и бывший муж, капитан Марк Филлипс, управляют делами за кулисами.

Кроме того, на мероприятии заметили двух дочерей Тиндалл — 9-летнюю Мию и 5-летнюю Лену, а также ее племянниц.

Ранее Фокус писал, что Майк Тиндалл поздравил жену с годовщиной с помощью искусственного интеллекта.