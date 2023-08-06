Дочка принцеси Анни взяла участь у кінних змаганнях (фото)

Зару Тіндалл прийшли підтримати мати і вітчим.

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42-річна Зара Тіндалл відвідала перший день фестивалю британського триборства Magic Millions у парку Геткомб у Глостерширі, Англія. Вона взяла участь у конкурсі зі стрибків із трампліну. Про це пише People.

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Незважаючи на дощову і вітряну погоду, Зара, яка завоювала срібну медаль у триборстві на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні, була повністю зосереджена на майбутніх змаганнях. Наїзниця одягла білі штани, непромокальну темно-синю куртку з логотипом Land Rover і чорні шкіряні черевики для верхової їзди.

Зару, яка посідає 21-е місце в черзі на британський престол, підтримували її мати, принцеса Анна, і вітчим, віце-адмірал сер Тімоті Джеймс Гамільтон Лоуренс.

Триденне змагання — це справді сімейний захід: його проводять не тільки в маєтку будинку принцеси Анни в Геткомб-парку, а й її син, Пітер Філіпс, і колишній чоловік, капітан Марк Філіпс, керують справами за лаштунками.

Крім того, на заході помітили двох доньок Тіндалл — 9-річну Мію і 5-річну Олену, а також її племінниць.

Раніше Фокус писав, що Майк Тіндалл привітав дружину з річницею за допомогою штучного інтелекту.