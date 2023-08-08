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Стиль життя

Зара Тіндалл тримає за руку дворічного сина Лукаса на рідкісному знімку (фото)

Зара Тіндалл діти, Зара Тіндалл син, Лукас Тіндалл, Зара Тіндалл чоловік, дочка принцеси Анни
Фото: Getty Images | Зара Тіндалл

Онука покійної королеви Єлизавети насолоджується солодким моментом матері та сина.

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Дочка принцеси Анни, 42-річна Зара Тіндалл, виглядала як будь-яка інша мама, коли насолоджувалася сімейною прогулянкою на фестивалі британського триборства Magic Millions. Про це пише Hello.

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У перервах між змаганнями мама трьох дітей була помічена на прогулянці зі своїми дітьми — 9-річною Мією, 5-річною Оленою і 2-річним Лукасом. Захід відбувся в маєтку принцеси Анни в Геткомб-парку, де нині проживають Тіндалли.

Зара, яка була одягнена для дощової погоди в темно-синю подовжену вітровку, білі штани і гумові чоботи Le Chameau X Fairfax & Favor, трималася за руки зі своєю молодшою дитиною Лукасом, коли вони оглядали трибуни.

Малюк, який народився вдома в березні 2021 року, був одягнений у водонепроникний костюм із принтом у вигляді листя від Toastie. Лукас усміхався, тримаючи маму за руку, коли стрибав на батуті.

До дітей Тіндалл приєдналися на фестивалі їхні двоюрідні сестри — 12-річна Саванна та 11-річна Ісла Філліпс. Їхній батько Пітер є директором заходу, а його батько, капітан Марк Філліпс, є курс-дизайнером.

Раніше Фокус писав, що Зара Тіндалл взяла участь у кінних змаганнях у рамках фестивалю британського триборства Magic Millions.