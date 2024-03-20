Дева Кассель в нежных образах снялась для Dior Magazine (фото)

Дочь Моники Беллуччи недавно стала амбассадором модного дома. Она также будет лицом Dior Makeup.

19-летняя итальянская модель Дева Кассель стала героиней глянца Dior Magazine. Снимками юная знаменитость делится в своем Instagram.

"Раскрываем сюрреалистическую магию выпуска 45 #DiorMagazine, с Девой Кассель на обложке в роли нового амбассадора моды и красоты Dior, окутанная неземной грацией кружева и привлекательным дизайном из коллекции #DiorSS24", — отметили представители бренда.

В частности, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя позировала в нежных и полупрозрачных платьях. Она собрала волосы и сделала легкий макияж.

Фанаты знаменитости в очередной раз заметили сходство со звездной мамой.

Недавно стало известно, что Деву выбрали амбассадором творений Марии Грации Кьюри, художественного директора женских коллекций Dior, и новым лицом Dior Makeup. Она будет демонстрировать красоту от креативного и имиджевого директора Питера Филипса.

Дева Кассель

Традиционно Моника Беллуччи отреагировала на очередной профессиональный успех старшей дочери, прокомментировав и распространив пост на своей странице.

Дева Кассель

Помимо модельной карьеры, Дева активно заявляет о себе как об актрисе. Она снялась в фильме "Поместье Белла", в котором сыграла музу художника в 1930-х. Получив признание за эту роль, наследница Венсана Касселя и Моники Беллуччи также появится в итальянском сериале "Леопард".

Напомним, Дева Кассель вышла на подиум в комбинезоне с глубоким декольте.

Также Фокус писал о развитии личной жизни Девы Кассель.