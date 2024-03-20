Эмили Ратаковски после развода "разделила" свое обручальное кольцо (фото)

Звезда подиумов и кинопродюсер развелись в 2022 году. В марте 2021 у Эмили и Себастьяна родился первенец.

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски рассказала, что после расставания с Себастьяном Беаром-МакКлардом она "расколола" свое обручальное кольцо, чтобы "сделать кольца для развода", сообщает Daily Mail.

32-летняя супермодель рассталась со своим бывшим мужем Себастьяном в июле 2022 года после четырех лет брака и рождения сына Сильвестра Аполло, которому сейчас три года.

Теперь Эмили рассказала поклонникам, что она сделала со своим старым обручальным кольцом и в Instagram поделилась результатами. Она опубликовала снимок двух колец с бриллиантами на своих пальцах. Знаменитость объяснила, что создала "разводные кольца", разделив свое оригинальное кольцо. Свои фотографии она подписала: "Разводные кольца". Поклонники назвали Эмили "культовой" за решение повторно использовать бриллианты.

Модель в своей публикации отметила ювелирный бренд Alison Lou, который создал для нее это потрясающее украшение. Известно, что эта омпания создает обручальные кольца для клиентов с первоклассными бриллиантами по индивидуальным дизайнам.

Эмили ранее рассказала журналистам, что вместе со своим бывшим мужем в процессе заказа сделала около 50 эскизов данного кольца. Она также пригласила свою подругу Элисон Чемлу, дизайнера ювелирных украшений, чтобы она помогла создать подходящую оправу для камней.

Эмили и Себастейн расстались из-за обвинений в том, что он был "серийным мошенником".

Эмили Ратаковски и Себастьян Беар-МакКлард Фото: Getty Images

Напомним, 19 июля сообщалось, что бывший муж Эмили Ратаковски потерял работу и бизнес. Он был одним из трех основателей продюсерской компании Elara Pictures.