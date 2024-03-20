Короче некуда: Бьянка Цензори надела ультра мини (фото)

Бьянка Цензори повторила образ Ким Кардашьян 2022 года, слегка видоизменив его под себя. Канье же продолжает демонстрировать свою жену миру в самых откровенных нарядах.

Канье Уэст снова нарядил свою жену Бьянку Цензори так, чтобы она максимально была похожа на его бывшую, Ким Кардашьян. В этот раз 29-летняя девушка появилась перед камерами папарацци в очень дерзком металлическом бикини, пишет Page Six.

Пару заметили в Западном Голливуде.

На Бьянке была микро-мини-юбка серебристого цвета с металлическим оттенком и нижнее белье-стринги, которые практически полностью обнажили ее ягодицы. Грудь она закрыла бикини серого цвета. Образ завершили прозрачные белые босоножки и собранные в пучок волосы.

Образ Цензори очень смахивал на купальник бренда SKIMS, линию которых Ким Кардашьян выпустила еще летом 2022 года. Она очень любит купальники с эффектом металлик.

В отличие от своей жены, Канье был традиционно одет с ног до головы. Он выбрал топ с длинными рукавами, большие джоггеры, ботинки Yeezy и солнцезащитные очки.

Супруги сели на заднее сиденье внедорожника с водителем и уехали по делам. Позже Бьянку заметили с рожком мороженного, когда они заходили в солярии на Мелроуз-авеню.

За последние несколько дней это не первое появление Цензори в таком откровенном ансамбле. Сделав перерыв в экспериментах с минимумом одежды на время визита матери, Александры Цензори, Бьянка снова взялась эпатировать публику.

Накануне она посетила ресторан Cheesecake Factory, надев на обед прозрачные неоново-зеленые колготки и бежевый топ. Ранее в тот же день Канье видели стягивающим с модели колготки после того, как он завершил встречу в Беверли-Хиллз.

Все более откровенная одежда дочери не на шутку встревожила ее родителей. Ее мать прилетела из Мельбурна, чтобы лично проверить, действительно ли Бьянка находится под контролем мужа.

Что касается отца девушки, то Лео Цензори хочет по-мужски поговорить с зятем.

"Лео, честно говоря, хочет просто усадить Канье, чтобы дать ему понять, что он причиняет вред ее семье, превращая его любимую дочь в дрянной на вид рыночный товар. Ни один мужчина никогда не должен поощрять женщину, которую он любит, выйти на публику и представить себя вот так. Это не любовь. Это контроль. Он знает, что Канье ни в коем случае не допустит такого в отношении своих дочерей, поэтому нет никакого смысла, почему он поощрял это в отношении своей собственной жены", – цитируют источники намеренья мистера Цензори.

Ранее Фокус писал, что Бьянка Цензори опровергла слухи о контроле.