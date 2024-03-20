Остап Ступка, который спровоцировал "пьяное" ДТП, признался, уволили ли его с работы

Остап Ступка осужден на три года лишения свободы. Однако пока актер продолжает судиться и находится на свободе.

Известный 56-летний украинский актер Остап Ступка, который в апреле 2023 года навеселе спровоцировал ДТП с пострадавшим, опроверг слухи об увольнении из театра. О своей жизни после решения суда Ступка рассказал в программе "ЖВЛ" во время премьеры фильма "Я, Побела и Берлин".

Известно, что Остап Ступка будучи в пьяном состоянии въехал на своем автомобиле в припаркованную машину. В том автомобиле был человек, который в результате получил травмы и был госпитализирован в больницу. Уже в ноябре 2023 года суд признал Остапа Ступку виновным в ДТП. В результате он получил наказание в виде лишения свободы сроком в три года с лишением водительских прав на восемь лет. Однако, как отметил сам актер, сейчас суды до сих пор продолжаются, поэтому он спокойно продолжает работать и посещать публичные мероприятия.

Фото: Суспільне

На мероприятии Остап Ступка ответил на вопрос журналистки, правда ли, что его уволили из театра. Актер ответил, что он полноценно продолжает работать в театре и сниматься в кино.

Кроме этого, он активно участвует в спектаклях, выступает на сцене и его можно увидеть на многих премьерах. Остап Ступка отметил, что зрители продолжают ходить на его выступления, билеты продаются.

Также актер признался, что в 2024 году зрители смогут увидеть фильм в котором он также снимался. Это работа режиссера Дениса Тарасова "Безумцы". Премьера фильма ожидается летом-осенью 2024 года.

Кроме этого, в интервью актер ответил, что не слежу за хейтом и критикой, которая льется в его сторону.

Напомним, ранее мы писали, что сын Остапа Ступки, актер Дмитрий Ступка показал фото с новой девушкой. Впоследствии стало известно, что Дмитрий Ступка во второй раз женится.