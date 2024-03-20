Принцесса Айко, единственный ребенок японского императора, закончила университет

Принцесса Японии Айко посетила выпускную церемонию в Университете Гакусюин в Токио. И скоро приступит к работе в Красном Кресте.

22-летняя японская принцесса Айко, единственный ребенок императора Нарухито и его супруги Масако, закончила университет в Токио. И на выпускном появилась в традиционном для выпускниц кимоно. Айко изучала японский язык и литературу в течение четырех лет. А скоро приступит к работе в Красном Кресте. Об этом пишет Daily Mail.

Принцесса Японии Айко сияла, посещая выпускную церемонию в Университете Гакусюин в Токио.

принцесса Айко Фото: Getty Images

Айко, единственная дочь 63-летнего императора Нарухито и 60-летней императрицы Масако, надела бледно-розовое кимоно с цветочным узором и темно-синюю юбку – традиционный наряд для выпускниц в Токио.

Принцесса выглядела в прекрасном настроении, прогуливаясь по территории университета по пути на выпускную церемонию в районе Меджиро в Токио.

Из аксессуаров она выбрала кремовую сумочку и розовые цветы, которые украшали ее прическу.

По данным Kyodo News, ее работа по контракту в Красном Кресте не повлияет на ее официальные обязанности, и она намерена выполнять и то, и другое одновременно.

Предполагается, что принцесса будет ездить на работу в штаб-квартиру компании в районе Минато в Токио, но пока неясно, чем именно она будет заниматься. Сама принцесса сказала, что очень воодушевлена.

Японская императорская семья поддерживает давние связи с Красным крестом, а императрица Масако в настоящее время является почетным президентом организации.

Принцесса Айко с родителями Фото: Getty Images

Точный характер роли Айко в Красном Кресте неизвестен. Принцесса ведет частную жизнь, и ранее в детстве она пережила период издевательств и беспокойства, из-за которого она бросила школу.

Напомним, Айко – дочь и единственный ребенок Нарухито, 126-го императора Японии.

Нарухито взошел на трон 1 мая 2019 года, после отречения своего отца императора Акихито. Интронизация состоялась 22 октября 2019 года. Нарухито — первый император Японии, родившийся после Второй мировой войны. Так как престол в Японии наследуют только мужчины, после рождения Айко и понимания того, что других детей у Нарухито и Масако не будет, в Японии подняли вопрос о престолонаследии и изменении законодательства. Но в 2006 году младший брат принца Нарухито, Фумихито, принц Акисино, стал отцом в третий раз. Малыш Хисахито имеет больше шансов взойти на японский престол, чем принцесса Айко.