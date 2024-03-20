Как снизить давление. Кардиологи назвали 9 самых эффективных способов

Нормализовать давление могут не только лекарственны средства, но и привычная еда. Некоторые изменения в питании помогут вам естественным образом снизить кровяное давление.

Некоторые продукты могут помочь справиться с такими заболеваниями, как диабет, а другие могут помочь поддержать здоровое функционирование пищеварительного тракта. Более того, еда также может повысить уровень нашей энергии, улучшить настроение и снизить кровяное давление, что особенно важно для тех, кто страдает гипертонией. Об этом пишет Eating Well.

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Существует множество способов контролировать кровяное давление с помощью продуктов питания и изменения образа жизни, не полагаясь на лекарства. Эксперты поделились научно обоснованными советами, которые помогут снизить кровяное давление естественным путем.

Остерегайтесь натрия

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"Американская кардиологическая ассоциация рекомендует всем, кто страдает гипертонией, ограничить потребление натрия до 1500 мг в день", — говорит кардиолог, доктор медицинских наук Панкадж Лал.

Большинство людей потребляют большое количество соли из готовых блюд, поскольку еда, которую мы едим вне дома, как правило, содержит больше натрия по сравнению с едой, приготовленной дома. Он также может поступать из таких источников как приправы, консервы, крекеры или чипсы. Вы можете быть удивлены, обнаружив, что ваш любимый соус для барбекю содержит огромное количество натрия. Лал также рекомендует использовать заменители соли при приготовлении пищи, например, сушеные травы.

Не забывайте о калии

"Включая в свой рацион больше продуктов, богатых калием, таких как шпинат, сладкий картофель, бобовые и авокадо, вы можете сбалансировать негативное влияние соли на ваше кровяное давление", — говорит Вероника Роуз. В то время как натрий повышает кровяное давление из-за задержки жидкости, калий не только уменьшает воздействие натрия, но также помогает уменьшить напряжение в стенках кровеносных сосудов.

Выбирайте цельнозерновые продукты

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"Цельнозерновые продукты могут улучшить здоровье сердца, потому что они богаты клетчаткой и могут помочь снизить кровяное давление и уровень холестерина", — говорит медиа-диетолог, Бонни Тауб-Дикс. Выбирайте цельнозерновой хлеб, коричневый рис, макароны из цельнозерновой муки, сорго и овес.

Больше двигайтесь

"Лучшее лекарство от высокого кровяного давления — это активный образ жизни. Попробуйте хотя бы 30 минут умеренных физических упражнений пять дней в неделю или энергичную деятельность в течение 75 минут в неделю", — говорит Лал. Найдите активность, которая вам нравится и придерживайтесь ее в долгосрочной перспективе. Танцы, ходьбы, пилатес и езда на велосипеде — все это засчитывается в минуты физической активности.

Увеличьте потребление кальция

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Кальций не только поддерживает кости, но и помогает поддерживать кровяное давление в норме. "Кальций помогает кровеносным сосудам сжиматься и расслабляться, когда это необходимо, обеспечивая более плавный кровоток и уменьшая нагрузку на стенки артерий", — отмечает Роуз. Если вы любите молочные продукты, йогурт, творог, сыр и молоко — то сможете удовлетворить свою суточную потребность в кальции. Если вы не любите молочные продукты или у вас непереносимость лактозы, вы можете получить достаточное количество кальция, выпивая обогащенный апельсиновый сок и употребляя капусту, шпинат, тофу, консервированный лосось или сардины.

Добавьте в рацион семечки и орехи

Независимо от того, предпочитаете ли вы фисташки, грецкие орехи, миндаль или семена подсолнечника, употребление семян и орехов может помочь снизить риск заболеваний сердца. "Доказано, что орехи и семена поддерживают здоровье сердца, а также содержат магний и калий, клетчатку, антиоксиданты и витамины, помогающие снизить кровяное давление", — говорит Дикс. Прелесть орехов и семян в их универсальности. Их можно добавить в хлопья, овсянку, йогурт, суп или салат. Только обязательно выбирайте несоленые варианты.

Ограничьте употребление алкоголя

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"Ежедневное употребление алкоголя также может увеличить риск развития гипертонии. В рекомендациях указано не более двух порций в день для мужчин и одной порции в день для женщин, — говорит Лал. Тем не менее вам не обязательно полностью отказываться от алкоголя, если этого не предусматривает ваше состояние здоровье.

Добавьте магний

Магний — один из самых важных минералов, он участвует в более чем 300 функциях организма и играет роль в регуляции артериального давления. "Магний — минерал, который помогает регулировать кровяное давление путем расслабления кровеносных сосудов", — отмечает Роуз. Магний можно получить их таких продуктов как цельнозерновой хлеб, тыквенные семечки, миндаль, шпинат, кешью, черная фасоль и черный шоколад.

Ешьте больше ягод

"Ягоды богаты природными соединениями, называемыми флавоноидами, которые играют роль в контроле гипертонии", — говорит Тауб-Дикс. Исследования показали, что ягоды могут помочь нормализовать кровяное давление у людей с гипертонией. Кроме того, они содержат большое количество клетчатки, а диета с высоким содержанием клетчатки положительно влияет на кровяное давление.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.