Криштиану Роналду отдыхает с детьми и невестой на Красном море (фото)

Звездный спортсмен с семьей провел время на солнечном побережье. К нему присоединилась невеста Джорджина и пятеро наследников.

39-летний португальский футболист Криштиану Роналду отдыхает с семьей на Красном море. Кадрами с детьми и невестой спортсмен делится в Instagram с сотнями миллионов подписчиков.

"Подзарядка в Саудовской Аравии с семьей!" — написал многодетный отец.

В частности, на Красном море вместе с Роналду отдыхает его невеста, 30-летняя испанская модель Джорджина Родригес, и все пятеро детей — 13-летний Криштиану-младший, 6-летние близнецы Ева и Матео, 6-летняя Алана Мартина и годовалая Белла Эсмеральда. Последние двое являются общими детьми футболиста и модели, об отношениях которых известно с 2016 года.

В частности, Криштиану и Джорджина бегали по берегу моря, также семья в полном составе позировала на фоне морского пейзажа.

Криштиану Роналду отдыхает на Красном море

Родригес также поделилась кадрами семейного отдыха в начале весны.

"Любовь в раю. Мы продолжаем открывать для себя Саудовскую Аравию", — отметила мама двоих детей.

Криштиану Роналду с семьей отдыхает на Красном море

Звездная семья перебралась в Саудовскую Аравию после того, как Роналду подписал соглашение с ФК "Аль-Насср". После этого они большую часть времени проводят здесь, время от времени вылетая на своем частном джете в Европу.

Напомним, Джорджина Родригес показала фото возле частного самолета.

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