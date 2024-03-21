Приянка Чопра привезла единственную дочь в Индию (фото)

Двухлетняя Малти Мэри посетила со звездными родителями и бабушкой местный храм. Ее одели в нежно-розовый костюмчик и провели обряд, рисуя красную точку на лбу (бинди).

41-летняя индийская актриса Приянка Чопра привезла единственную дочь Малти Мэри на свою родину. Семейными кадрами Мисс мира 2000 года делится в Instagram.

"Благословение малышу и семье", — написала жена 31-летнего американского музыканта Ника Джонаса.

Маленькая Малти посетила с родителями и бабушкой местный храм. Ее одели в нежно-розовый костюмчик и провели обряд, рисуя красную точку на лбу (бинди).

Приянка Чопра привезла дочь в Индию

"Нравится, что Ник так хорошо воспринимает твою культуру", "Мужчина, который уважает культуру своей леди", "Люблю, как Приянка делает приоритетом посещение храма, когда она в Индии со своей дочкой. Просто показывает, что то, что живет внутри тебя, имеет большее значение, чем то, где ты живешь", — комментируют публикацию актрисы ее фолловеры.

Приянка Чопра впервые привезла дочь в Индию весной 2023 года

Двухлетняя девочка — единственная дочь Приянки Чопры и младшего за нее на 10 лет Ника Джонаса. Они поженились в 2018 по всем индийским традициям, а в начале 2022 года пара сообщила о пополнении в семье.

Малти Мэри родила суррогатная мама. Девочка долгое время провела в больнице, ведь родилась недоношенной. Инсайдеры впоследствии сообщали, что Приянка и Ник уже готовы к еще одному пополнению в семье.

Напомним, Приянка Чопра в роскошном платье отправилась на свидание с Ником Джонасом.

Также Фокус писал о причине переезда Приянки Чопры и Ника Джонаса из их имения.