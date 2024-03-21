Эксперт рассказала об отношении принца Уильяма и Кейт Миддлтон к теориям заговора (фото, видео)

Недавнее видео с принцессой Уэльской не убедило людей в ее выздоровлении. Многие считают, что в деле с "исчезновением" Кейт замешан Дворец.

Королевский эксперт Кэти Николл уверена, что принц Уильям и Кейт Миддлтон расстроены всеми теориями заговора, которые в последнее время возникают вокруг королевской семьи, сообщает Entertainment Tonight.

"Я знаю из источников, с которыми я разговаривала, что и Уильям, и Кейт были довольно шокированы и искренне удивлены дикой природой слухов, которые циркулируют в Интернете. Я думаю, что Уильям испытывает чувство разочарования, возможно, даже гнева", — сообщила Кэти журналистам.

41-летнему Уильяму пришлось заботиться не только о своей жене, которая все еще восстанавливается после операции на брюшной полости, но и о трех маленьких детях пары — 10-летнем принце Джордже, 8-летней принцессе Шарлотте и 5-летнем принце Луи. Кроме того, Уильям также пытается приглушить слухи относительно заболевания жены и ее отсутствия на публике.

Принц Уильям с детьми — Шарлоттой, Джорджем и Луи Фото: Instagram/Duke and Duchess of Cambridge

"Им (Уильяму и Кейт — ред.) очень трудно. Я думаю, они стараются игнорировать слухи как можно больше. У них есть аккаунт в Instagram, у них сотни тысяч подписчиков. Они определенно не прячут голову в песок. Они знают, что пишут и говорят. И я думаю, что они испытывают чувство разочарования, потому что не могут положить этому конец", — объяснил Николл.

Эксперт добавила, что, по ее мнению, недавнее появление Миддлтон на фермерском рыноке в Виндзоре, где Кейт "выглядит вполне здоровой, счастливой и очень непринужденно болтает с мужем, должно было положить конец всем бурным спекуляциям о принцессе Уэльской, но этого не произошло".

"Но, что невероятно, многие из этих теорий до сих пор циркулируют в сети", — отметила Николл.

Напомним, 19 марта сообщалось, что очевидцы сняли Кейт Миддлтон на фермерском рынке. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс описала Кейт как полную энергии.