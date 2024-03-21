Семья Решетников готовится к пополнению: жена телеведущего призналась, что в планах дочь

Кристина и Григорий Решетник имеют трех сыновей и уже почти четыре года носят статус многодетной семьи. Однако семья откровенно признается, что мечтает и планирует еще рождение дочери.

34-летняя жена телеведущего Григория Решетника намекнула, что они с мужем планируют четвертого ребенка. Об этом она написала у себя на странице в Instagram.

В частности, на вопрос от поклонников, когда за девочкой, Кристина написала: "Скоро" и показала округлый животик. В следующей публикации она показала беременный животик и дописала: "Или же когда Бог даст" В частности, Кристина не скрывает, что они планируют с мужем еще одного ребенка и очень мечтают, чтобы у них родилась еще дочь.

Сейчас же в семье Григория и Кристины Решетник уже есть трое сыновей. Самому старшему сыну Ивану в апреле исполнится 11 лет, среднему Дмитрию будет в 2024 году 7 лет. Самый младший Саша родился в 2020 году.

Григорий и Кристина уже 14 лет вместе. Пара познакомилась на съемочной площадке. Все это время они оба живут и работают в столице. И хотя они уже четвертый год имеют статус многодетной семьи, они не теряют веру и желание родить еще четвертую дочь.

Напомним, ранее мы писали, что Григорий Решетник впервые заговорил о разводе со своей женой Кристиной. Кроме этого, Фокус писал, что жена Григория Решетника рассказала, сколько денег они тратят в месяц.