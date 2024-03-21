Без макияжа и с синяками под глазами: звезда фильма "101 далматинец" Гленн Клоуз сломала нос (фото)

Гленн Клоуз показалась поклонникам без капли макияжа, чем изрядно удивила их своим внешним видом. Актрисе на днях исполнилось 77 лет.

77-летняя американская актриса Гленн Клоуз, которая известна ролями в таких фильмах как "101 далматинец", "Роковой поезд", "Опасные связи" и "Стражи галактики" в свой день рождения сообщила, что сломала нос. Селфи с синяками под под глазами звезда опубликовала у себя в инстаграме.

"Я думаю, что этот день будет особенно хорошим (ред. 19 марта Хеленн праздновала День рождения). (Не обращайте внимания на синяки. Мне исправили маленькую трещину в носу) Чувствую себя такой же прекрасной, как всегда", — написала звезда.

Актриса не рассказала, как получила травму, но, к счастью, это не повлияло на ее самочувствие.

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На фото Клоуз имела взъерошенные волосы и удивленное выражение лица, на другом фото она забавно высунула язык, а на третьем — она искривила глаза, нос и рот.

Конечно поклонники актрисы не обошли откровенного признания Гленн: "Спасибо, что сделали этот ужасный день лучше, "Удивительная женщина", "Я считаю, что все актеры должны пройти курс "Старение: метод Гленн Клоуз". Ты вдохновляешь, друг".

Уже вскоре Гленн показала, как готовила праздничный торт и попозировала перед своим домом. На следующий день Гленн опубликовала видео с благодарностью своим поклонникам, которые поздравляли ее с 77-летием. На видео у актрисы уже не такие заметные синяки под глазами.

Напомним, ранее мы писали, Наоми Кэмпбелл и Гленн Клоуз появились на праздновании 400-летия Версаля . Кроме этого, Фокус писал, Киллиан Мерфи подтвердил свое участие в новом сезоне "Острых козырьков".