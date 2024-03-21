Одевал американских президентов: умер 95-летний портной Мартин Гринфилд, который был родом из Украины

Умер всемирно известный портной, который одевал самых известных людей США был родом из Украины. Ему было 95-лет.

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Умер всемирно известный портной Мартин Гринфилд, который был самым известным портным США и одевал президентов и голливудских звезд. Он был родом из села Павлово Закарпатской области. О смерти 95-летнего мужчины сообщили, которая наступила вчера, 20 марта, сообщили его сыновья в Инстагарме.

"Мартин Гринфилд пережил ужас Холокоста с неповрежденной человечностью, прожил свою жизнь с удовольствием встречать всех, кого встречал со своей заразительной улыбкой. Гринфилд прожил остаток своей жизни с вытатуированным нацистами номером заключенного и пытался "жить для" своей семьи, как сказал ему отец перед тем, как их разлучили", — написали его сыновья.

Известно, что известный портной имел нелегкую жизнь. Еще будучи совсем молодым он попал в концлагерь в Аушвице во время Второй мировой войны. Его семья была состоятельной, однако когда началась Вторая мировая война немцы оккупировали их родной город, всех отправили в печально известный нацистский лагерь. Его отец, мать, две сестры и брат погибли во время Холокоста.

Поэтому в 19 лет Гринфилд сел на корабль в Нью-Йорк, имея в кармане всего 10 долларов. Парень даже не знал английского. Его настоящее имя было Максилиан Грюнфельд, однако вскоре он его сменил на Мартин Гринфилд. Уже будучи в США он начал совершенствовать ремесло, которое в будущем сделало его портным политиков, голливудских звезд и даже печально известных гангстеров.

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Его первым заказчиком был президент США Двайт Эйзенхауэр, с которым он познакомился лично в 1945 году в концлагере Аушвиц. Среди клиентов Гринфилда были Билл Клинтон, Линдон Б. Джонсон, Джеральд Форд, Барак Обама, Фрэнк Синатра, Леонардо Ди Каприо, Джимми Фэллон, Джонни Депп, Бен Аффлек, Шакил О'Нил, Леброн Джеймс, Хоакин Феникс, Стив Бэшеми, Майкл Дуглас, Аль Пачино и многие другие. Вообще, лучшие мужские костюмы в Голливудском кинематографе — его рук дело.

Ближе к концу своей карьеры он начал работать для фильмов и телевизионных шоу, даже одевая актера, который играл его в сериале HBO Boardwalk Empire, и Леонардо Ди Каприо в Великом Гэтсби.

Несмотря на всех известных людей и светил, для которых он шил костюмы, самой известной его работой стал красный костюм, который он создал для Хоакина Феникса в фильме "Джокер" 2019 года.

Напомним, ранее мы писали, Крис Дженнер сообщила о смерти родной сестры. Кроме этого, Фокус писал, что умер известный спортивный журналист Уткин.