Медики советовали похудеть: умер известный спортивный журналист Уткин (фото)

Врачи диагностировали у Василия Уткина острую сосудистую недостаточность. Его дважды реанимировали, однако кровообращение остановилось, и мужчина умер.

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Днем 19 марта умер известный спортивный комментатор и владелец футбольного клуба Василий Уткин, ему было 52 года. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram.

Российское издание Baza сообщило, что Уткин умер в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова. Врачи диагностировали у него острую сосудистую недостаточность.

"Сразу после госпитализации его подключили к аппарату ИВЛ. Реанимационные действия результата не дали — он умер в 18:01", — говорится в сообщении.

Предварительной причиной смерти является тромбоэмболия легочной артерии.

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Позже СМИ сообщили, что медики дважды пытались реанимировать Василия Уткина, первый раз им удалось. Журналисты рассказали, что тромбы помешали проходу крови, в результате чего у комментатора произошла остановка кровообращения. Врачи реанимировали его в течение 16 минут, однако затем кровообращение снова остановилось, и мужчина умер.

"Точную причину смерти установят после вскрытия тела", — рассказали журналисты.

Издание Mash отметило, что Уткин страдал от серьезного заболевания сердечно-сосудистой системы. У него диагностировали атеросклероз в конце октября 2023 года. В те дни его вес был более 200 килограммов, поэтому медики советовали ему экстренно сесть на диету. Вследствие проблем с весом у журналиста произошло осложнение сердечно-сосудистой системы.

По данным СМИ, врачи диагностировали у него повышенное отложение бляшек холестерина в сосудах.

Российские журналисты рассказали, что Василий Утин начал усиленно худеть две недели назад. Три дня назад он чувствовал себя хорошо, на проблемы со здоровьем не жаловался. Уткин находился в своем загородном доме, но вчера вернулся в Москву.

"Сегодня он почувствовал себя плохо, вызвал скорую, госпитализирован, но реанимационные мероприятия не помогли", — сообщили в СМИ.

В Shot добавили, что мать комментатора Наталья Игоревна узнала о смерти сына из сообщений СМИ.

"Я жила, у меня был сын, а теперь его нет", — сказала женщина.

Василий Уткин: что о нем известно

Василий Уткин — российский спортивный журналист и комментатор, теле- и радиоведущий, шоумен и актер. Он был ведущим телепередачи "Футбольный клуб" и совладельцем портала Sports.ru. С 2014 года он вел шоу "Большой вопрос".

"Худший день в жизни. Рекорд побит. Кажется, этот рекорд сейчас будет похож на Овечкина. Он будет регулярно обновляться. Темнота и бессилие. Я не думал, что в моей жизни будет такой день", — сказал Василий Уткин.

Кроме этого, Уткин играл в "Дне выборов", спектакле "Квартета И", он был в роли кандидата на пост губернатора Игоря Цаплина.

Российский журналист Василий Уткин Фото: "Википедия"

Напомним, 19 марта стало известно о смерти парня известной теннисистки из Беларуси Арины Соболенко. Из-за этого она снялась с турнира в Майами.

17 марта умер украинский политик, депутат Верховной Рады Геннадий Москаль. Ему было 74 года.