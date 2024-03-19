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Медики радили схуднути: помер відомий спортивний журналіст Уткін (фото)

Василь Уткін, російський журналіст, коментатор
Фото: Википедия | Російський журналіст Василь Уткін

Лікарі діагностували у Василя Уткіна гостру судинну недостатність. Його двічі реанімували, проте кровообіг зупинився, і чоловік помер.

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Вдень 19 березня помер відомий спортивний коментатор та власник футбольного клубу Василь Уткін, йому було 52 роки. Про це повідомив журналіст Іван Карпов у своєму Telegram.

Російське видання Baza повідомило, що Уткін помер у кардіологічному відділенні лікарні імені Пирогова. Лікарі діагностували в нього гостру судинну недостатність.

"Одразу після госпіталізації його під'єднали до апарату ШВЛ. Реанімаційні дії результату не дали — він помер о 18:01", — йдеться у повідомленні.

Попередньою причиною смерті є тромбоемболія легеневої артерії.

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Пізніше ЗМІ повідомили, що медики двічі намагалися реанімувати Василя Уткіна, перший раз їм вдалося. Журналісти розповіли, що тромби заважили проходу крові, в результаті чого в коментатора відбулася зупинка кровообігу. Лікарі реанімували його протягом 16 хвилин, проте потім кровообіг знову зупинився, та чоловік помер.

"Точну причину смерті встановлять після розтину тіла", — розповіли журналісти.

Видання Mash зауважило, що Уткін страждав від серйозного захворювання серцево-судинної системи. В нього діагностували атеросклероз наприкінці жовтня 2023 року. В ті дні його вага була понад 200 кілограмів, тому медики радили йому екстрено сісти на дієту. Внаслідок проблем із вагою в журналіста відбулося ускладнення серцево-судинної системи.

За даними ЗМІ, лікарі діагностували в нього підвищене відкладення бляшок холестерину в судинах.

Російські журналісти розповіли, що Василь Утін почав посилено худнути два тижні тому. Три дні тому він почував себе добре, на проблеми зі здоровʼям не скаржився. Уткін перебував у своєму заміському будинку, але вчора повернувся до Москви.

"Сьогодні він відчув себе погано, викликав швидку, госпіталізовано, але реанімаційні заходи не допомогли", — повідомили в ЗМІ.

У Shot додали, що мати коментатора Наталія Ігорівка дізналася про смерть сина з повідомлень ЗМІ.

"Я жила, у мене був син, а тепер його немає", — сказала жінка.

Василь Уткін: що про нього відомо

Василь Уткін — російський спортивний журналіст та коментатор, теле- і радіоведучий, шоумен і актор. Він був ведучим телепередачі "Футбольний клуб" та співвласником порталу Sports.ru. З 2014 року він вів шоу "Велике питання".

"Найгірший день у житті. Рекорд побитий. Здається, цей рекорд зараз буде схожий на Овечкіна. Він буде регулярно оновлюватися. Темрява і безсилля. Я не думав, що в моєму житті буде такий день", — сказав Василь Уткін.

Крім цього, Уткін грав у "День виборів", вистави "Квартету И", він був у ролі кандидата на пост губернатора Ігоря Цапліна.

Василь Уткін, російський журналіст, коментатор Fullscreen
Російський журналіст Василь Уткін
Фото: "Вікіпедія"

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