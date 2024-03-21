Одягав американських президентів: помер 95-річний кравець Мартін Грінфілд, який був родом з України

Помер всесвітньовідомий кравець, який одягав найвідоміших людей США був родом з України. Йому було 95-років.

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Помер всесвітньо відомий кравець Мартін Грінфілд, який був найвідомішим кравцем США та одягав президентів і голівудських зірок. Він був родом з села Павлово Закарпатської області. Про смерть 95-річного чоловіка повідомили, яка наступила вчора, 20 березня, повідомили його сини в Інстагармі.

"Мартін Грінфілд пережив жахливість Голокосту з неушкодженою людяністю, прожив своє життя із задоволенням зустрічати всіх, кого зустрічав зі своєю заразливою посмішкою. Грінфілд прожив решту свого життя з витатуйованим нацистами номером ув’язненого і намагався "жити для" своєї сім’ї, як сказав йому батько перед тим, як їх розлучили", — написали його сини.

Відомо, що відомий кравець мав нелегке життя. Ще будучи зовсім молодим він потрапив у концтабір в Аушвіці під час Другої світової війни. Його родина була заможною, однак коли почалася Друга світова війна німці окупували їхнє рідне місто, усіх відправили до сумнозвісного нацистського табору. Його батько, мати, дві сестри та брат загинули під час Голокосту.

Тому у 19 років Грінфілд сів на корабель до Нью-Йорка, маючи в кишені лише 10 доларів. Хлопець навіть не знав англійської. Його справжнє ім’я було Максіліан Грюнфельд, однак невдовзі він його змінив на Мартін Грінфілд. Вже будучи в США він почав вдосконалювати ремесло, яке в майбутньому зробило його кравцем політиків, голлівудських зірок і навіть сумнозвісних гангстерів.

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Його першим замовником був президент США Двайт Ейзенхауер, з яким він познайомився особисто в 1945 року у концтаборі Аушвіц. Серед клієнтів Грінфілда були Білл Клінтон, Ліндон Б. Джонсон, Джеральд Форд, Барак Обама, Френк Сінатра, Леонардо Ді Капріо, Джиммі Феллон, Джонні Депп, Бен Аффлек, Шакіл О'Ніл, Леброн Джеймс, Гоакін Фенікс, Стів Бешемі, Майкл Дуглас, Аль Пачіно і багато інших. Взагалі, найкращі чоловічі костюми в Голлівудському кінематографі — його рук справа.

Ближче до кінця своєї кар’єри він почав працювати для фільмів і телевізійних шоу, навіть одягаючи актора, який грав його в серіалі HBO Boardwalk Empire, і Леонардо Ді Капріо у Великому Гетсбі.

Незважаючи на всіх відомих людей і світил, для яких він шив костюми, найвідомішою його роботою став червоний костюм, який він створив для Хоакіна Фенікса у фільмі "Джокер" 2019 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, Кріс Дженнер повідомила про смерть рідної сестри. Крім цього, Фокус писав, що помер відомий спортивний журналіст Уткін.