Король Швеции Карл XVI Густав наградил музыкантов группы АВВA рыцарским орденом

Король раздал рыцарские ордена впервые за 50 лет. Получатели Ордена были номинированы общественностью, а затем предложения были подготовлены Советом Ордена при Короле.

Король Швеции Карл XVI Густав, который 30 апреля будет отмечать свой 78-й день рождения, впервые за почти 50 лет наградил королевскими рыцарскими орденами выдающихся шведов. И среди них оказались музыканты культовой группы АВВА. Решение о награждении Карл принимал не сам. Получатели Ордена были номинированы жителями Швеции, а затем уже Совет Ордена предложил кандидатуры королю. Об этом сообщили на официальном сайте королевской семьи Швеции.

Пока только известно, кого наградят и они уже могут хвастаться рыцарскими званиями. Сама торжественная церемония пройдет 31 мая. Посредством широкого политического соглашения риксдаг постановил, что четыре шведских королевских рыцарских ордена снова могут быть вручены шведским гражданам. Затем в декабре 2022 года правительство приняло новое положение о высших наградах Швеции за выдающийся вклад.

Король Швеции Карл XVI Густав подписывает приказ о награждении Фото: Kungahuset/Instagram

К этим наградам относятся четыре королевских рыцарских ордена: Орден Серафима, Орден Меча, Орден Полярной звезды и Орден Васы. Новое постановление направлено на то, чтобы государство могло признавать и вознаграждать достойные усилия, выходящие за рамки того, чего можно ожидать от человека в области, в которой он работает. Это может быть, например, смелая попытка спасения жизней, или достижение, имеющее большое значение для Швеции.

Таким образом, музыканты АВВА получат Ордена Васа за "выдающийся вклад в шведскую и международную музыкальную жизнь". Это: Бенни Андерссон, Агнета Фельтског, Анни-Фрид Лингстад и Бьерн Ульвеус.

Музыканты группы АВВA Фото: Getty Images

Также Орден Васы получат актриса Ева Ридберг и социолог Беттан Бивальд.

Орден Меча получат военные, Орден Полярной звезды – ученые за "выдающиеся исследовательские достижения", а Орден Серафима пока не никому не вручат.

Напомним, Орден Васа (также произносится, как "Ваза"), назван в честь шведской династии Ваза. Также назывался и знаменитый корабль, который построили по заказу короля Швеции Густава II Адольфа во время войны с Речью Посполитой (1621-1629 гг.). Но роскошный корабль даже не успел выйти в открытое море.

Галеон "Vasa" спустили на воду осенью 1627 года. По случаю торжеств морякам разрешили взять на борт женщин и детей. Однако даже не проплыв десяток километров, с поднятыми парусами корабль пошел ко дну. По разным данным считается, что погибли от 50 до 400 человек.

В 1961 году его удалось поднять, и теперь корабль экспонируют в специально созданном для него музее.