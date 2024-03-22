Меган Фокс попросила друзей познакомить ее с другим мужчиной

Сейчас рэпер и актриса живут отдельно. Знакомые пары сомневаются в том, что в обозримом будущем их отношения снова наладятся.

Не успела 37-летняя американская актриса Меган Фокс рассказать о том, что разорвала помолвку со своим женихом-рэпером Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер), как появились подробности того, в каком состоянии сейчас находятся отношения пары. Как пишет Us Weekly, музыкант и актриса разъехались, и сейчас Меган живет в своем доме в Малибу, а Колсон – в их общем доме в Энсино.

По словам людей из окружения пары, они решили дать друг другу немного пространства, оставаясь при этом вместе, и сейчас переживают тяжелой период. Дошло даже до того, что Фокс попросила друзей "познакомить ее" с потенциальными партнерами.

Несмотря на такие слова актрисы, ее близкие до конца не уверены в том, что роман Меган и Колсона завершился.

"Меган трудно доверять MGK, и она знает, что это ее собственная неуверенность", – говорят они.

Однако некоторые источники сомневаются, что финал у этой истории будет счастливой, поскольку пара "не может перестать ссориться друг с другом", а продолжающаяся драма "может затянуться на годы".

Фокс и Бэйкер познакомились на съемках фильма в 2020 году и тогда же начали встречаться. За эпатажной парой следил весь шоу-бизнес, поскольку Меган всегда выглядела хрупкой, но очень сексуальной, а Machine Gun Kelly играл на публике роль брутального мачо.

В 2022 году пара объявила о помолвке и обещала устроить торжество в лучших традициях вампирского жанра. Они даже признавались, что пили кровь друг друга.

Однако пока что этим планам сбыться не суждено. Учитывая разлад между влюбленными, даже их преданные поклонники уже не ждут брачных клятв.

Тем временем певец всячески пытается доказать актрисе свою любовью Он даже забил черной краской все свои татуировки, чтобы доказать, что предан только ей.

"Колсон сказал Меган, что одной из основных причин, по которой он сделал свою последнюю татуировку с затемнением, была не только духовная причина, но он также хотел, чтобы она знала, что он сделал это для нее. Он хочет, чтобы она знала, что независимо от того, что кто-то делает со своим телом, они оба разделяют друг друга, и его тело — это ее тело, и он также хочет устранить столько путаницы из своих предыдущих татуировок", – объяснил источник мотивы музыканта.

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