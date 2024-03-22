Макс Чмерковский рассекретил пол третьего ребенка (видео)

Максим Чмерковский, известный американский танцор и хореограф с украинским происхождением, ждет уже в скором времени ждет пополнения в семье.

44-летний хореограф Максим Чмерковский, который вскоре в третий раз станет отцом, рассекретил пол будущего ребенка. Видеороликом с гендер пати жена хореографа поделилась у себя на странице в инстаграм.

В частности, как выяснилось 37-летняя австралийская и американская профессиональная танцовщица Пета Маргатройд носит под сердцем еще одного мальчика.

"Я потихоньку готовлюсь быть настоящей волчьей Мамой в стае с нашим ТРЕТЬИМ мальчиком на подходе. Я НЕ МОГУ ПОВЕРИТЬ, ЧТО У НАС БУДЕТ 3 МАЛЬЧИКА!!! Мы с Максом очень рады иметь еще одного друга для Шая и Рио... мы хотим, чтобы они были лучшими друзьями, и мысли о семейных ужинах уже вызывают у нас смех! Не говоря уже о том, что когда Рио исполнится 1 год, я рожу этот пучок радости через пару недель", — написала Пета.

На гендерпати собралась вся близкая семья пары. Сначала они устроили семейную фотосессию в ожидании малыша, где собрались три поколения семьи. На фотосессии они разрезали торт в котором внутри оказались голубые цвета, что символизировало мальчика. Уже впоследствии пара также проверила точность информации зажегши дымовую шашку, которая также оказалась голубой.

Известно, что Макс и Пета вместе уже 7 лет. У них уже есть двое сыновей — Шай, которому исполнилось 6 лет и маленький Рио, которому еще нет и года.

Стоит отметить, что Пета забеременела 3 ребенком после 4 месяцев после родов. Семья была удивлена, что вскоре снова станет родителями, ведь до этого, они длительное время не могли забеременеть. Модель имела выкидыши.

Напомним, семья хореографа сообщила радостную весть об ожидании пополнения в семье еще в феврале. Кроме этого, также стало известно, что бывшая жена Ченнинга Татума в третий раз беременна.