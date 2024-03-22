Убийцы коллагена: 6 продуктов, которые ускоряют старение и появление морщин

Молодость и красота нашей коже во многом зависит от пищевых привычек и продуктов питания, которым мы отдаем предпочтение. Откажитесь от этих семи продуктов, если хотите отстрочить старение кожи и появление морщин.

Разрушение коллагена и эластина в коже — вполне естественный процесс. Мы начинаем терять коллаген, который отвечает за сохранение эластичности, здоровья и молодости кожи, уже в возрасте двадцати лет, и это снижение происходит намного быстрее именно во время и после менопаузы. Постоянное воздействие солнечного света и ультрафиолетовых лучей при отсутствии защиты, стресс и недостаток сна — все это разрушает коллаген. Но не пренебрегайте важностью сбалансированной диеты, наполненной здоровой и питательной пищей. Если вы хотите, чтобы ваша кожа выглядела лучше, постарайтесь избегать эти семь продуктов, разрушающих коллаген и способствующих появлению морщин и заломов на коже. Об этом пишет She Finds.

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Макароны и рис

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Рафинированные углеводы могут повредить коллаген и ткани кожи. Вам не обязательно полностью исключать макароны или рис из своего рациона, но замена их на коричневый рис или цельнозерновые макароны поможет снизить уровень сахара в крови и предотвратить воспаление. Увеличение количества потребляемого белка может помочь подавить тягу к более рафинированным углеводам.

Сладкие хлопья

Они замаскированы под здоровую пищу для завтрака, но некоторые крупы содержат много сахара и мало витаминов, минералов, белков и полезных жиров. Употребление подобных продуктов вызывает резкие скачки сахара, что провоцирует повышенный аппетит и тягу к вредным продуктам. Сахар также является ведущим фактором воспаления в организме.

Газировка

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Подобно сладким хлопьям, газировка содержит большое количество сахара. Употребление всего этого сахара не только вызывает у вас большую жажду и меньшую гидратацию, чем если бы вы пили чистую воду, но также способствует воспалению в организме, которое проявляется, в том числе и на коже.

Жареная еда

Вкусные жареные продукты, такие как картофель фри или жареные палочки из кабачков, являются основными пищевыми источниками воспалений, способствующих распаду коллагена. Наслаждайтесь ими время от времени или замените на более полезным вариантом — запеките в духовке.

Хлеб

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Подобно макаронам и рису, белый хлеб представляет собой рафинированный углевод, который очень приятен на вкус, но может усилить воспаление в организме. Вы можете заменить белый хлеб на более полезные альтернативы, например на цельнозерновой хлеб или хлеб на закваске из твердых сортов пшеницы.

Конфеты

Кому не хочется время от времени съесть что-нибудь сладкое, особенно если вам скучно или вы едете на большое расстояние и хотите быть бодрее. Полакомиться время от времени шоколадкой или карамелькой — вполне здоровый вариант, но если конфеты станут ежедневной привычкой, это может усилить воспаление, повлиять на кожу и вызвать проблемы с зубами.

Умеренность является ключевым моментом в отношении всех этих продуктов, так как вы должны понимать, что ни один из них не принесет никакой пользы вашему коллагену.

Напомним, 5 напитков, которые повысят выработку коллагена и вернут молодость.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.