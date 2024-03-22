Распорядок дня и диета: 65-летняя Мишель Пфайффер раскрыла секрет своей молодости (фото)

А рационе актрисы много фруктов и овощей. Помимо диеты, фитнес-программа Мишель включает в себя активные физические нагрузки.

Американская актриса Мишель Пфайффер недавно порадовала своих подписчиков своей непринужденной элегантностью и естественной красотой. Она раскрыла секрет поддержания потрясающей фигуры, сообщает Hello Magazine.

В Instagram 65-летняя актриса поделилась селфи, на котором она показала лицо без макияжа, излучая радость и жизненную силу.

Одетая в шикарное бежевое пальто и черный топ, ее светлые волосы мягко обрамляли лицо, подчеркивая поразительные голубые глаза. Свою фотографию она лаконично подписала: "Всех с весной!".

Пост быстро очаровал ее аудиторию, в том числе известную телеведущую Лори Грейнер из Shark Tank, которая выразила свой энтузиазм по поводу нового сезона, прокомментировав: "Счастливой весны – сезона цветения!"

Пфайффер, лауреат премии "Оскар", открыто рассказала, что ее секрет поддержания такой потрясающей фигуры и сияющей кожи заключается в диете и режиме тренировок.

Актриса Мишель Пфайффер Фото: instagram.com/michellepfeifferofficial

Ранее она была сторонницей веганства, заявив, что такое питание принесло пользу для здоровья и способствовало сохранению молодости кожи. Знаменитость отметила, что растительная пища улучшила ее внешний вид и общее самочувствие.

"Веганская диета – это намного полезнее – и вы избегаете большого количества токсинов, которые могут привести к старению вашей кожи и тела", — отметила Мишель.

Однако в 2019 году она перешла от веганства к палео-диете, адаптировав свой рацион питания, при этом делая акцент на фруктах и овощах.

В дополнение к диетическому питанию, фитнес-программа Мишель включает в себя пилатес, йогу и бег — занятия, которые она включает в свой утренний распорядок дня, чтобы оставаться в форме.

Напомним, 29 января сообщалось, что Мишель Пфайффер появилась на красной дорожке вместе с мужем. Актриса пришла на гала-концерт EMA Gala.