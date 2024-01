Редкий выход вместе: Мишель Пфайффер появилась на красной дорожке вместе с мужем

Актриса пришла на гала-концерт EMA Gala. Мишель поддержала свою подругу Лору Дерн.

Мишель Пфайффер редко появляется на красной дорожке с мужем Дэвидом Э. Келли, но сделала исключение ради своей подруги Лоры Дерн. Звезда пришла на церемонию EMA Gala. На церемонии отмечают произведения, "которые повышают осведомленность общественности о проблемах окружающей среды и вдохновляют на личные действия". Об этом пишет Hello Magazine.

33-я ежегодная церемония вручения наград EMA Awards состоялась в Sunset Las Palmas Studios в Лос-Анджелесе, Калифорния.

На гала-концерте присутствовали Джейн Фонда, Мишель Пфайффер, Шерил Кроу и Лора Дерн.

К Мишель присоединился муж Дэвид Э. Келли. Пара, состоящая в браке уже 30 лет, редко появлялась вместе на публике. Дэвид позировал вместе со своей знаменитой женой и даже фотографировал ее, когда она делала селфи с Лорой и Шерил.

Мишель Пфайффер и ее муж Дэвид Э. Келли Фото: Getty Images

Звезда "Большой маленькой лжи" Лора Дерн была удостоена награды "Постоянная приверженность" на гала-концерте, а ее воодушевляющая речь, призывающая американцев объединиться в борьбе с климатическим кризисом, вызвала овации. На сцене ее приветствовала близкая подруга Шерил Кроу, которая исполнила три акустических трека – "Soak Up The Sun", "My Favorite Mistake" и "Everyday Is a Winding Road", – которая также рассказала, как Лора вдохновляла сыновей Шерил, не осознавая этого.

"Он на самом деле не знал, что она была одной из первых, кто обнял его, когда он вернулся домой из больницы, и что именно Лора устроила ему детский праздник, когда он только вышел из пеленок. И я здесь, чтобы отметить достижения Лоры, которая во многих отношениях является источником вдохновения и для меня и для моих друзей", — призналась Шерил аудитории.

Лора произнесла вдохновляющую речь, сказав, что изменения климата заметили все американцы, но пока медлят и не объединяются, чтобы противостоять этому.

"Спросите любого фермера в Миссури или Техасе, заметили ли они изменения в климате за последние несколько лет, и они скажут да – зимы стали суровее, лето засушливее. Они умные, заботливые люди, но все еще мало кто из них голосует вместе с нами. Эти люди, наши соотечественники-американцы, активно сопротивляются этой работе. Мы просим их выполнять работу, которая спасет их фермы, реки и города. Почему, я полагаю? Это потому, что им сказали, что мы сумасшедшие", — резюмировала актриса.

Мишель и Дэвид сидели в центре зала, с прекрасным видом на сцену, хотя, похоже, они ушли незадолго до вручения финальных наград.

Напомним, брак со сценаристом Дэвидом Э. Келли для Мишель стал вторым. Первый раз она была замужем за актером Питером Хортоном. Но пара развелась в 1988 году после семи лет брака. У нее был роман с актером Джоном Малковичем, с которым она познакомилась на съемках фильма "Опасные связи".

В январе 1993 года Пфайффер встретила сценариста Дэвида Э. Келли и вышла за него замуж через несколько месяцев. Пара удочерила девочку по имени Клаудия Роуз. Год спустя у пары родился сын Джон Генри.

Ранее актриса рассказала о секретах своей молодости.