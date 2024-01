Рідкісний вихід разом: Мішель Пфайффер з'явилася на червоній доріжці разом із чоловіком

Актриса прийшла на гала-концерт EMA Gala. Мішель підтримала свою подругу Лору Дерн.

Related video

Мішель Пфайффер рідко з'являється на червоній доріжці з чоловіком Девідом Е. Келлі, але зробила виняток заради своєї подруги Лори Дерн. Зірка прийшла на церемонію EMA Gala. На церемонії відзначають твори, "які підвищують обізнаність громадськості про проблеми довкілля та надихають на особисті дії". Про це пише Hello Magazine.

33-тя щорічна церемонія вручення нагород EMA Awards відбулася в Sunset Las Palmas Studios у Лос-Анджелесі, Каліфорнія.

На гала-концерті були присутні Джейн Фонда, Мішель Пфайффер, Шеріл Кроу і Лора Дерн.

До Мішель приєднався чоловік Девід Е. Келлі. Пара, яка перебуває у шлюбі вже 30 років, рідко з'являлася разом на публіці. Девід позував разом зі своєю знаменитою дружиною і навіть фотографував її, коли вона робила селфі з Лорою і Шеріл.

Мішель Пфайффер та її чоловік Девід Е. Келлі Фото: Getty Images

Зірка "Великої маленької брехні" Лора Дерн була удостоєна нагороди "Постійна прихильність" на гала-концерті, а її натхненна промова, що закликає американців об'єднатися в боротьбі з кліматичною кризою, викликала овації. На сцені її вітала близька подруга Шеріл Кроу, яка виконала три акустичні треки — "Soak Up The Sun", "My Favorite Mistake" і "Everyday Is a Winding Road", — яка також розповіла, як Лора надихала синів Шеріл, не усвідомлюючи цього.

Шеріл Кроу і Лора Дерн

"Він насправді не знав, що вона була однією з перших, хто обійняв його, коли він повернувся додому з лікарні, і що саме Лора влаштувала йому дитяче свято, коли він щойно вийшов із пелюшок. І я тут, щоб відзначити досягнення Лори, яка в багатьох відношеннях є джерелом натхнення і для мене, і для моїх друзів", — зізналася Шеріл аудиторії.

Лора виголосила надихаючу промову, сказавши, що зміни клімату помітили всі американці, але поки що зволікають і не об'єднуються, щоб протистояти цьому.

"Запитайте будь-якого фермера в Міссурі чи Техасі, чи помітили вони зміни в кліматі за останні кілька років, і вони скажуть так — зими стали суворішими, літо посушливішим. Вони розумні, турботливі люди, але все ще мало хто з них голосує разом із нами. Ці люди, наші співвітчизники-американці, активно чинять опір цій роботі. Ми просимо їх виконувати роботу, яка врятує їхні ферми, річки та міста. Чому, я вважаю? Це тому, що їм сказали, що ми божевільні", — резюмувала актриса.

Мішель і Девід сиділи в центрі залу, з прекрасним видом на сцену, хоча, схоже, вони пішли незадовго до вручення фінальних нагород.

Мішель Пфайффер та її чоловік Девід Е. Келлі Фото: Getty Images

Нагадаємо, шлюб зі сценаристом Девідом Е. Келлі для Мішель став другим. Перший раз вона була одружена з актором Пітером Хортоном. Але пара розлучилася 1988 року після семи років шлюбу. У неї був роман з актором Джоном Малковичем, з яким вона познайомилася на зйомках фільму "Небезпечні зв'язки".

У січні 1993 року Пфайффер зустріла сценариста Девіда Е. Келлі і вийшла за нього заміж через кілька місяців. Пара удочерила дівчинку на ім'я Клаудія Роуз. Рік потому у пари народився син Джон Генрі.

Раніше актриса розповіла про секрети своєї молодості.