Сальма Хайек показала себя в начале карьеры (видео)

На архивных кадрах знаменитость предстала в лаконичном светлом платье и с распущенными волосами. Она пошутила, что за столько лет не стала мудрее.

57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек вспомнила, как выглядела в начале карьеры. Архивным видео звезда экрана поделилась в Instagram.

"Когда-то давно, до социальных сетей, когда я была на много размеров меньше, но не мудрее", — написала знаменитость.

На архивных кадрах Сальма предстала в лаконичном светлом платье и с распущенными волосами. Также она показала, как в белом наряде с глубоким декольте посетила публичное событие.

Сальма Хайек

"Нечестно публиковать видео с прошлой недели, заставляя нас думать, что это было давно", "Мадам, вы хорошо выглядите в любом весе или возрасте", "Всегда роскошная и стройная, глаз не отвести", — комментируют ролик Сальмы ее фолловеры в соцсети.

Муж актрисы, французский миллиардер Франсуа Анри-Пино, владеет группой компаний Kering и рядом самых известных модных брендов, среди которых — Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Gucci, Puma, Volcom, Saint Laurent Paris. Поэтому сейчас она часто демонстрирует вещи этих модных домов.

Сальма Хайек с мужем Фото: Getty Images

Пара воспитывает дочь Валентину. Однако у французского бизнесмена есть дети и от предыдущих союзов, с которыми Сальма довольно хорошо ладит.

Напомним, Сальма Хайек поздравила мужа с 15-й годовщиной свадьбы.

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