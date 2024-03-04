57-летняя Сальма Хайек позировала в блейзере с глубоким декольте (фото)

Знаменитость посетила показ Alexander McQueen. Ее муж владеет брендом и другими крупными домами моды.

Related video

57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек позировала в блейзере с глубоким декольте. Снимками звезда экрана делится в своем Instagram.

"Вчера вечером на Alexander McQueen Autumn Winter 2024 Show с новым креативным директором Шоном МакГирром", — написала жена французского миллиардера Франсуа-Анри Пино.

Звезда фильма "Фрида" позировала в черном блейзере с блестящим и глубоким декольте и брюках. Она добавила к образу многочисленные украшения, в частности, браслет, кольца, подвеску и серьги. Черные волосы знаменитости были распущены. Она сделала эффектный вечерний макияж с акцентом на глаза.

На одном из фото актриса примерила шляпу с широкими полями.

Сальма Хайек

Отметим, что муж Сальмы, французский миллиардер Франсуа Анри-Пино, владеет группой компаний Kering и рядом самых известных модных брендов, среди которых — Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Gucci, Puma, Volcom, Saint Laurent Paris. Поэтому звезда экрана часто демонстрирует вещи этих модных домов и посещает их ивенты.

Напомним, Сальма Хайек поздравила мужа с 15-й годовщиной свадьбы.

Также Фокус писал о том, как 57-летняя Сальма Хайек выглядит без макияжа.