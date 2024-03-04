57-річна Сальма Хаєк позувала в блейзері з глибоким декольте (фото)

Знаменитість відвідала показ Alexander McQueen. Її чоловік володіє брендом та іншими великими домами моди.

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57-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк позувала в блейзері з глибоким декольте. Знімками зірка екрану ділиться у своєму Instagram.

"Вчора ввечері на Alexander McQueen Autumn Winter 2024 Show з новим креативним директором Шоном МакГірром", — написала дружина французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно.

Зірка фільму "Фріда" позувала в чорному блейзері з блискучим та глибоким декольте та штанах. Вона додала до образу численні прикраси, зокрема, браслет, каблучки, підвіску та сережки. Чорне волосся знаменитості було розпущене. Вона зробила ефектний вечірній макіяж з акцентом на очі.

На одному з фото акторка приміряла капелюх з широкими крисами.

Сальма Хаєк

Зазначимо, що чоловік Сальми, французький мільярдер Франсуа Анрі-Піно, володіє групою компаній Kering та низкою найвідоміших модних брендів, серед яких — Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Gucci, Puma, Volcom, Saint Laurent Paris. Тому зірка екрану часто демонструє речі цих модних домів та відвідує їхні івенти.

Нагадаємо, Сальма Хаєк привітала чоловіка з 15-ю річницею весілля.

Також Фокус писав про те, як 57-річна Сальма Хаєк виглядає без макіяжу.